Gargara suları ağıza kuruluk, dişlerde leke bırakıyor. Daha doğal yollarla ağız temizliği mümkün
Gargara suları ağıza kuruluk, dişlerde leke bırakıyor. Daha doğal yollarla ağız temizliği mümkün
Ağız çalkalama olarak bilenen ağız gargara suları, fırçalama işlemini tamamladıktan sonra dişlerin arasında kalan kalıntıları dışarıya atmak için kullanılıyor. İyi olarak görülen bu suların içinde alkol bulunması ağız ve diş sağlığı için olumsuzluklara neden oluyor. İşte ağız gargaralarının bilinmeyen yan etkileri...