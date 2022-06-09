Gargara suları ağıza kuruluk, dişlerde leke bırakıyor. Daha doğal yollarla ağız temizliği mümkün Ağız çalkalama olarak bilenen ağız gargara suları, fırçalama işlemini tamamladıktan sonra dişlerin arasında kalan kalıntıları dışarıya atmak için kullanılıyor. İyi olarak görülen bu suların içinde alkol bulunması ağız ve diş sağlığı için olumsuzluklara neden oluyor. İşte ağız gargaralarının bilinmeyen yan etkileri...

1 8 SLS adı verilen ve ağızda köpürme etkisi yaratmak için diş macunları ve ağız gargaralarında bulunan bu bileşen, özellikle ağzında aft çıkmaya müsait olan kişilerde kullanımı durumunda yaralanmalar ve iltihaplanmalar meydana gelebilir.