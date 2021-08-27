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  3. Garson aşçıları vurdu,sonrada kaçtı!

Garson aşçıları vurdu,sonrada kaçtı!

Beylik düzünde restoranda çalışan garson ,dün 18.00 sıralarında tartıştığı iki aşçıyı bacagından vurdu. Saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

Garson aşçıları vurdu,sonrada kaçtı!

Beylikdüzü’nde bulunan bir çorbacıda çalışan garson tartıştığı aşçıları bacağından vurarak olay yerinden hızla  kaçtı.  Aşçılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana gelmişti. Aynı iş yerinde çalışan H.Ç. isimli garson ile iki aşçı arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle yanında getirdiği silahını çıkaran garson, açıları bacağından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı halde bulunan iki aşçıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Devlet hastanesi kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Garsonun neden böyle bişey yaptığı merak konusu oldu.

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