Gaspar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaspar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaspar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaspar 31 Temmuz 2002 tarihinde Várzea Grande şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Eduardo Gaspar Coelho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaspar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory FA yapmaktadır. Gaspar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Futebol Clube Cascavel (PR) futbol takımında oynamaktadır. Futebol Clube Cascavel (PR) takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaspar'nin Futebol Clube Cascavel (PR) ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaspar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaspar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gaspar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaspar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2019 yılında Avaí FC U20

1 Ocak 2023 yılında Avaí FC

31 Ocak 2023 yılında FC Cascavel

31 Temmuz 2023 yılında Avaí FC

Gaspar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaspar şuan Futebol Clube Cascavel (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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