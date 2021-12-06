Gazeteci Emel Yıldırım kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? Emel Yıldırım biyografisi

Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız, sevgili ablam Emel Yıldırım'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve partimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanarak Emel Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunun üzerine Gazeteci Emel Yıldırım kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? soruları internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Emel Yıldırım'ın biyografisi haberimizde...

GAZETECİ EMEL YILDIRIM KİMDİR? ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? NERELİ? EMEL YILDIRIM BİYOGRAFİSİ

Gazeteci Emel Yıldırım, 1959 yılında Aydın'da dünyaya geldi.1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

1986 yılına kadar Başbakanlık Basın Merkezi’nde iç haberler sorumlusu olarak görev yaptıktan sonra Anadolu Ajansı’nda muhabir, ATV’de Ankara’dan her gece canlı olarak sunulan “Son Durak” haber programında program yapımcısı olarak görev aldı. Daha sonra kurucu kadrosunda yer aldığı CNN Türk’te 10 yıl boyunca Ankara Temsilci Yardımcısı olarak çalıştı.

Gazetecilik kariyerine ek olarak, 1989, 1994 ve 1999 yerel seçimlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde SHP ve CHP’nin medya ve propaganda çalışmalarını yürüttü. 1989 – 1995 yılları arasında Çankaya Belediyesi’nde basın danışmanı olarak çalıştı.

Bir yıl Norveç’te, bir yıl da Amerika’da yaşadı.

18 Aralık 2010’de gerçekleştirilen CHP 15. Olağanüstü Kurultayı’ndan 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri’ne kadar CHP Genel Merkezi’nde Tanıtım Basın ve Propaganda’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nda oluşturulan Seçim ve Propaganda Koordinasyon Komitesi’nde görev aldı.

CHP’nin 17-18 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 34. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyesi seçildi.

Gezi olayları sürecinde (Mayıs-Haziran-Temmuz 2013) CHP Genel Merkezi’nde kurulan kriz masası koordinatörlüğünü üstlendi.

Ağustos 2013’ten itibaren, Genel Merkez tarafından PM üyeleri ve milletvekillerinden oluşturulan Doğu – Güneydoğu Heyeti’nde yer aldı. Bu çalışma kapsamında Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde il, ilçe ve köylerde gerek bölge halkı gerek STK’larla görüşmeler gerçekleştirdi.

8 Mayıs 2014’de İletişim Tanıtım Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) görev aldı.

5 – 6 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı hazırlamak üzere oluşturulan beş kişilik Kurultay Komitesi’nde yer aldı.

Profesyonel meslek hayatı ve siyasi kariyerinin yanı sıra, 2010 yılında, yazdığı bir öykü ile Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği uzun metraj sinema filmi senaryo yarışmasını kazanarak ödül aldı.

EMEL YILDIRIM ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

62 yaşındaki Emel Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Emel Yıldırım'ın vefatı partisinde derin bir üzüntüye neden oldu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Emel Yıldırım'ın erken ve ani vefatından dolayı çok üzgünüm. Tüm ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum." mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından, "Önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Emel Yıldırım’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Yıldırım'a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve örgütümüze sabır dilerim. Başımız sağ olsun" mesajı paylaştı.

Gazeteci Fikret Bila, sosyal medya paylaşımında," Sevgili meslektaşımız Emel Yıldırım’ı genç yaşta kaybetmiş olmamıza inanamıyorum. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine, basın camiasına başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Medyascope, Bölge Gündem.