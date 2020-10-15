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Gazeteci Emin Pazarcı hastaneye kaldırıldı

Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edildi.

Gazeteci Emin Pazarcı hastaneye kaldırıldı

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı'nın dün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Pazarcı'nın aort damarı yırtıldığı ağır ve zor bir ameliyat geçirdiği öğrenildi. Güler, Pazarcı için dua istedi.

Turgay Güler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili  Emin Pazarcı  dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Uzun bir ameliyat geçirdi. Allah acil şifalar versin. Dualarınızı eksik etmeyin."

Emin Pazarcı

EMİN PAZARCI KİMDİR?

Gazeteci yazar Emin Pazarcı, Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim hayatına devam ettiği yıllarda, medya dünyasında çalışmaya başladı. Pazarcı,1980 askeri darbenin ardından gazeteci Avni Özgürel ile birlikte Yeni Sözcü Dergisi’ni çıkaran ekipte yer aldı. Dergi 27. sayısında  Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından kapatıldı. Daha sonra görev aldığı Bakış ve Hamle dergilerinde de aynı durumu yaşadı ve ilk sayıları da Sıkıyönetim Komutanlığı bildirisi ile kapatıldı.

Ardından Akajans ve Tercüman Gazetesi’nde muhabir olarak görev aldı. Uzun yıllar siyaset, ekonomi, diplomasi, parlamento, savaş muhabirliği gibi alanlarda çalıştı. Tercüman Gazetesi’nde haber müdürlüğü, Ankara Temsilciliği ve yazarlık görevlerine kadar yükseldi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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