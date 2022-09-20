Gazeteci Hadi Özışık'tan flaş Süleyman Soylu iddiası! "Erdoğan kazanırsa siyaseti bırakacak"

Gazeteci Hadi Özışık 2023 seçimlerinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa siyaseti bırakacağını söyledi.

Rukiye Karapunar
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Gazeteci Hadi Özışık'tan flaş Süleyman Soylu iddiası! "Erdoğan kazanırsa siyaseti bırakacak"

Gazeteci Hadi Özışık kendine ait Youtube kanalında İçişleri bkaanı Süleyman Soylu'nun siyaset hayatına dair yeni iddialar ortaya attı. Aldığı duyumların çok sağlam kaynaklara dayandığını söyleyen Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bir karar aldığını ve siyaseti bırakacağını söyledi.

"BU BİR DUYUM DEĞİL"

Hadi Özışık Süleyman Soylu için; "Soylu siyaseti bırakma kararı almış. Çünkü2023 seçimlerinden sonra Süleyman Soylu siyaset yapmayacak. Böyle bir karar almış. AK Parti kazanırsa Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyasetten çekilecek. Bu bir duyum değil. Bu çok sağlam bir bilgidir ve sizinle paylaşıyorum." diyerek Süleyman Soylu 2023 Seçimlerinden sonra siyasete ve AK Parti'ye veda edeceğini iddia etti.

Gazeteci Hadi Özışık'tan flaş Süleyman Soylu iddiası! "Erdoğan kazanırsa siyaseti bırakacak"

"ERDOĞAN KAYBEDERSE AK PARTİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

"Şimdi diyeceksiniz ki tamam. Evet. Şimdi muhalefet bunu benden duyduktan sonra kuvvetle muhtemel şöyle diyecekler. Aha gemiyi ilk terk eden Süleyman Soylu olacak. Hayır. Şayet 2023 seçimlerinde herhangi bir aksaklık olursa Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilemezse AK Parti çoğunluğu kaybederse Süleyman Soylu bugün aldığı o kararı yani seçim zaferinden sonra siyaseti bırakma kararını bir kenara bırakacak AK Parti için gecesini gündüzüne katarak siyaset yapmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Hadi Özışık'tan flaş Süleyman Soylu iddiası! "Erdoğan kazanırsa siyaseti bırakacak"

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