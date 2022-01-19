Gazeteci Kübra Par'dan Ali Babacan'ı eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca'ya tepki: Olmadı Cübbeli Ahmet Hoca, bu üslup size hiç ama hiç yakışmadı

Sezen Aksu'nun tartışma konusu olan Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Aksu sosyal medyada çokça eleştirilirken Ali Babacan sanatçıya destek veren bir paylaşımda bulunarak," Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

CÜBBELİ: YARIN YÖNETİME GELSELER DÜŞÜNÜN NELERİ SATARLAR

Babacan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü," Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?! Rabbimizin kelâmına mazhâr olmuş bir Nebiyy-i Zî-Şân'ın haysiyetini korumayanların artık korunacak bir îtibarları kalmamıştır." diye yazmıştı.

KÜBRA PAR: KİNAYELİ BİR ATIF YAPMIŞ

Cübbeli'nin açıklamalarına destek verenler olduğu kadar eleştirenler de oldu. Cübbeli'yi eleştirenler arasında yer alan Habertürk yazarı Kübra Par, Sezen Aksu'nun hafızalara kazınmış şarkılarının olduğunu ifade ederek," Hangisinde dini değerleri aşağıladığını gördük? Belli ki Adem ile Havva’nın yasak elmayı yemesi yüzünden dünyaya gönderilmemize kinayeli bir atıf yapmış. “Selam söyleyin cahillik eden Havva ile Adem’e" demek yerine nakarata uydurup "Cahil" deyivermiş." diye yazdı.

"CÜBBELİ AHMET HOCA’NIN YAZDIĞI TWEET'İ GÖRÜNCE GÖZLERİME İNANAMADIM"

Kübra Par yazısında, Cübbeli Ahmet Hoca'nın Ali Babacan'ı eleştiren paylaşımına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Sezen Aksu’nun bizde hiç mi hatırı yok? Büyük sanatçı olduğu kuşku götürmeyen bir değerimizi neden bir çırpıda harcayıp siyasi kutuplaşmaya malzeme ediyoruz?

Bu tartışma bir tarafa, ben asıl Cübbeli Ahmet Hoca’nın Ali Babacan hakkında yazdığı tweet'i görünce gözlerime inanamadım.

Babacan, Aksu’nun hedef alınmasını eleştiren bir tweet atmıştı.

Cübbeli, sanki mevzu Babacan’mış gibi eleştiriyi geçip düpedüz hakaret içeren bir tweet yazmış. “Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!” demiş.

Yahu bu nasıl bir üslup? Babacan’ın siyasi görüşlerine katılmıyor olabilirsiniz, Sezen Aksu’ya destek vermesini eleştirebilirsiniz ama bir siyasi parti genel başkanına “Rey için ana babasını satan” demek yenilir yutulur şey değildir.

Son katıldığı yayında AK Parti’yi desteklediğini, bu iktidarın devam etmesini istediğini açıkça beyan eden Cüppeli Hoca, belli ki Deva Partisi’nin muhafazakâr kesimden oy alma ihtimalinden tedirgin oluyor. Bu yüzden de Babacan’ı dindar camia gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Yani kendi deyimi ile ‘rey’ derdinde olan asıl kendisi…

Eleştirinin de bir adabı olmalı.

Olmadı Cübbeli Ahmet Hoca, bu üslup size hiç ama hiç yakışmadı…"

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