Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit ediğini açıkladı: "Hodri meydan, Asla vazgeçmeyeceğim"

Dilan Polat ve Engin Polat dosyasını çok sıkı takip ederek her detayı kamuoyu ile paylaşan gazeteci Murat Ağırel, "Polatlar" dosyasından dolayı tehdit edildiğini açıkladı.

X hesabından paylaşım yapan gazeteci Ağırel, kara paranın sahibini sorguladığını ve bu yüzden harekete geçildiğini vurguladı.

"Ateşe yürüyorum"

Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ateşe yürüyorum, ateşe dokunuyorum ve hep hedef oluyorum. Uyuşturucu Baronlarını ve maşalarını yazıyorum tehdit ediyorlar, hırsızları yazıyorum davalarla yıldırmaya çalışıyorlar, sahte ilaç çetelerini ve iş takipçilerini yazıyorum kadını koruma kanunundan uzaklaştırma kararı aldırıyorlar."

"Asla vazgeçmeyeceğim"

Ağırel şöyle devam etti:

"Bu seferki sebep Dilan Polat dosyası. Kirli paranın sahibini sorguladıkça malum odaklar harekete geçti. Akılları sıra beni tehdit ve baskı ile yönlendirmeye çalışıyorlar. Sosyal medyadaki tetikçileri ile kara paranın kaynaklarından biri olan Sanal Bahis işi yokmuş ve ismi geçen kişiler suçsuzmuş algısı yaratmaya çalışıyorlar. Tezgah kuruyorlar, tehdit ediyorlar. Hiç uzatmayalım, hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Asla vazgeçmeyeceğim. Memleketim için verecek bir canım, milletim için vereceğim son nefesim var. Sizin önünüzde eğilmem."

Ağırel'in tweeti: