Gazeteci Sabahattin Önkibar, Kovid-19'a yakalandı: Dua bekliyorum

Koronavirüs salgını ülkemizde yayılmaya devam ederken salgına yakalanan isimler arasına gazeteci Sabahattin Önkibar da katıldı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Önkibar, koronavirüse yakalandığını, durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Önkibar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Coronaya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum."

Coronaya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum. — Sabahattin Önkibar (@sonkibar) August 18, 2020

KORONAVİRÜS SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 74 bin 846 test yapıldı, 1233 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 231 bin 971 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, vaka sayısı 250 bin 542, vefat sayısı 5 bin 996 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 686, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

SABAHATTİN ÖNKİBAR KİMDİR?

Sabahattin Önkibar kaç yaşında : 63

Meslek : Gazeteci, Yazar, TV Sunucusu

Sabahattin Önkibar doğum yeri : Ardeşen, Rize

SABAHATTİN ÖNKİBAR BİYOGRAFİSİ

Ulusal Kanal'da yayınlanan Alternatif ve Kanal 34'te yayınlanan Ankara Kulisi adlı programların sunuculuğunu yapmaktadır.

Sabahattin Önkibar, 1957 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğmuştur. Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümü ile Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1980 yılında Türkiye Gazetesinde Ankara Temsilcisi olarak başladı. 1993 yılında TGRT’nin kuruluşunda bulundu ve Alternatif adlı bir programı sunmaya başladı.

2002 yılında Star TV’ye RTÜK tarafından 15 günlük kapatma cezası verildikten sonra bulunduğu medya grubundan ayrılarak Kanal D’ye geçti ve Posta gazetesinde Ankara Temsilcisi oldu. 2004 yılında ise bu kez Flash TV’ye geçerek kanalın Ankara Temsilcisi oldu. 2005 yılında Avrasya TV ve Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi oldu. 2012 yılında Yeni Mesaj gazetesinden ayrılarak Aydınlık gazetesine geçti. Halen Ulusal Kanal’daki Alternatif ve Kanal 34’teki Ankara Kulisi programlarını sunmakta ve Aydınlık gazetesinde makaleler yazmaktadır.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Sabahattin Önkibar, 26 Mayıs 2019 günü Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine 300 metre mesafede kimliği belirsiz kişilerin yumruklu saldırısına uğradı. Olaydan sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Söz konusu çalışma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kitapları :

2000 - İmamlar ve Haramiler Medyası

2014 - Takkeli Firavunlar

2014 - İşte İslamın ve Türklüğün Katilleri

2016 - Mehdi'nin Darbesi

2017 - Devlet Bahçeli ve MHP İçin Her Şey

Çalıştığı Gazeteler:

1980-2001: Türkiye

2001-2002: Star

2002-2004: Posta

2005-2011: Yeniçağ

2011-2012: Yeni Mesaj

2012-günümüz: Aydınlık

Çalıştığı Televizyon Kanalları:

1993-2001: TGRT

2001-2002: Star TV

2002-2004: Kanal D

2004-2005: Flash TV

2005-2011: Avrasya TV

2011-günümüz: Ulusal Kanal