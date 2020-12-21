Gazeteci Saki Akyüz babası Mehmet Maruf Akyüz'ü kaybetti

İstanbul Pendik'te faaliyet gösteren Yedi Tepe İstanbul gazetesi imtiyaz sahibi Saki Akyüz'ün babası Hacı Akyüz, yaşam mücadelesini kaybederek hakkın rahmetine kavuştu.

Yaklaşık iki yıldır Erzurum'da hastanede kanser tedavi gören Hacı Akyüz, son zamanlarda tedavisine evinde devam ediliyordu. 70 yaşında hakkın rahmetine kavuşan Hacı Akyüz, memleketi Erzurum'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra aile kabristanlığına toprağa verilecek.

Bölge gündem gazetesi ve haber sitesi olarak merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başta Saki Akyüz olmak üzere tüm aile fertlerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.