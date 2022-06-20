Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı'nın genel seçimleri yapıldı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı'nın düzenlediği genel kurul seçimleri Düzce'de gerçekleştirildi. Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’nın Genel Başkanlığına Yılmaz Karaca yeniden başkan olarak seçildi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı'nın Düzce'de gerçekleştirdiği programda 113 üyenin bulunduğu Vakfın başkanlığına Yılmaz Karaca, üyeler tarafından yeniden başkan olarak seçildi. Basın Vakfı'nın Divan Başkanlığını Erdoğan Kahya, yardımcılıklarını Rüstem Kaya Tepe ve Necmi Işıksal üstlendi.
YENİ YÖNETİM KURULU İSİMLERİ BELLİ OLDU
Genel kurulda yeni yönetim kurulu; Yılmaz Karaca, Bayram Ekici, Cafer Esendemir, Levent Altun, Erol Tayhan, Derya Akbıyık, Oğuzhan Bayrak, Kemal Önder Demirkollu, Mehmet Işık, Kemal Soylu, Şahin Özer. Denetim kurulunda ise Hikmet Kurada, Bülent Özyazıcı ve Şafak Erel gibi isimlerden oluştu.
ÇOCUKLARA BURS SAĞLAMAK İÇİN DE PROJELER HAZIRLANACAK
Genel kurulda konuşma yapan Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Geçen dönem tesisleşme çalışmalarına hız verdik. Aydın, Kocaeli, İstanbul’da çalışmalar yaptık. Yeni dönemde de bu çalışmaları devam ettireceğiz. En büyük hedefimiz, vakfımıza Türk Dünyası Basın Merkezi kazandırmak. Tesis çalışmalarının yanı sıra meslektaşlarımızın çocuklarına burs sağlayabilmek için de projeler hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’nın ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı;
Yılmaz Karaca Genel Başkan
Levent Altun Genel Sekreter
Kemal Soylu Genel Başkan Yardımcısı
Oğuzhan Bayrak Genel Başkan Yardımcısı
Erol Tayhan Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Işık Mali Sayman
Kemal Önder Demirkollu Genel Sekreter Yardımcısı
Bayram Ekici İç Anadolu Bölgesi sorumlusu
Cafer Esendemir Ege Bölgesi sorumlusu
Şahin Özer Akdeniz Bölgesi Sorumlusu
Derya Akbıyık Karadeniz bölgesi sorumlusu şeklinde oluşturuldu.