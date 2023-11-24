Gazeteciler İtalya başbakanına sordu...Alman başbakanı Olaf Scholz yüz ifadesi şekilden şekle girdi!

Almanya'da yaşanan bütçe krizi sonrasında Başbakan Scholz, İtalya Başbakanı Meloni ile Hükümetlararası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında İtalya başbakanı Meloni'ye gelen bir soru üzerine Sholz soru karşısındaki yüz ifadesi sosyal medyada alay konusu oldu.

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Gazeteciler İtalya başbakanına sordu...Alman başbakanı Olaf Scholz yüz ifadesi şekilden şekle girdi!

Almanya'da yaşanan bütçe krizi sonrasında sosyal medyaya yansıyan görüntüler, alay konusu oldu.

Başbakan Scholz ve Meloni dün başkent Berlin'de Almanya-İtalya Hükümetlararası İstişare Toplantısı çerçevesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

İki liderin İtalya ve Almanya arasında imzalanan ve iki ülke arasında işbirliğini attırılmasını öngören eylem planına ilişkin bilgi verdiği toplantıda Başbakan Scholz'un, bir gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye "Almanya'da bütçe krizi yaşanıyor. Uluslararası ekonomik finansmana ilişkin ikili desteklerden bahsettiniz. İtalya açısından Almanya bu hususta hala güvenilir bir ortak mıdır?" şeklinde soru sorması üzerine, "gözlerini devirerek" tepki vermesi dikkat çekti.

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Scholz’un bu tepkisi bazı gazetelerde ve sosyal medyada gündem oldu.

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