Gazeteciler yetmedi bu defa Yönetmen Mantas Kvedaravicius, Ukrayna’da öldürüldü!

Litvanyalı Film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Ukrayna’da ki Rus politikalarını ve yaşatılan zorbalığı belgelemek için savaştan en çok etkilenen şehirlerinden biri olan Mariupol kentine gitti. Burada çalışmalarına hız kesmeden devam eden ünlü yönetmen çatışmanın arasında kalarak hayatını kaybetti. Rus film yönetmeni Vitaly Mansky, Litvanyalı yönetmenin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Arkadaşımız Artdocfest katılımcımız, Litvanyalı belgesel yazarı Mantas Kvedaravicius, bugün Mariupol'da, elinde kamerayla, bu saçma savaşta öldürüldü” ifadeleri yer aldı.

"KALPLERİMİZ KIRILDI"

Litvanyalı belgesel yönetmeni ve yapımcısı Giedre Zickyte ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "RIP'in sevgili yetenekli Mantas'ı. Litvanya sinema topluluğu ve tüm dünya için korkunç bir kayıp. Kalplerimiz kırıldı" dedi.