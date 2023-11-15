Gazetecilere yeşil pasaport hakkı geliyor! Kimler yeşil pasaport kullanıyor, yeşil pasaportun hakları neler?
Bu gün düzenlenen AK Parti grup toplantısı çıkışında bir grup gazeteci cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeşil pasaport gündeminde bulundu. Bu isteğe olumlu yaklaşan Erdoğan, konu ile ilgileneceğini belirtti. Peki Kimler yeşil pasaport kullanıyor, yeşil pasaportun hakları neler? Detaylar haberimizde.
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Gazetecilere yeşil pasaport hakkı geliyor! Kimler yeşil pasaport kullanıyor, yeşil pasaportun hakları neler?
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