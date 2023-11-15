Gazetecilere yeşil pasaport hakkı geliyor! Kimler yeşil pasaport kullanıyor, yeşil pasaportun hakları neler?

Bu gün düzenlenen AK Parti grup toplantısı çıkışında bir grup gazeteci cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeşil pasaport gündeminde bulundu. Bu isteğe olumlu yaklaşan Erdoğan, konu ile ilgileneceğini belirtti. Peki Kimler yeşil pasaport kullanıyor, yeşil pasaportun hakları neler? Detaylar haberimizde.

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Gazetecilere yeşil pasaport hakkı geliyor! Kimler yeşil pasaport kullanıyor, yeşil pasaportun hakları neler? 1

Anadolu Yayıncılar Federasyonu öncülüğünde bir grup gazeteci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek yeşil pasaport talebini ilettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel katıldı.

Ukrayna ve Filistin’de yaşanan savaşın gazetecilerin yeşil pasaporta olan ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdiğini belirten Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan “Sayın Cumhurbaşkanım 4 bin civarında meslektaşımız bu pasaportu talep ediyor. Avukatlar yada diğer meslek grupları kadar bir talep yok. Gazetecilik dinamik bir alan sürekli krizler çıkıyor. Savaş çıkıyor. O nedenle hızlı davranmamız gerekiyor. Zaten sayımız çok az bize bu konuda destek olmanızı bekliyoruz“ dedi.

"MESLEKİ İHTİYAÇ"

Burhan, ayrıca farklı konularda ayrışan gazetecilerin mesleki bir ihtiyaç olan Yeşil Pasaport verilmesi konusunda bir arada olduklarını belirterek "Görüşleri ne olursa olsun her görüşten gazeteci bu konuda bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor” diye konuştu.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile görüştüklerini belirterek "Bu konuda sizden destek bekliyoruz“ dedi.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ise "Bu konuda mesleki bir ihtiyaç var. Meslektaşlarımızın yeşil pasaporta ihtiyacı var. Zaten çok az sayıda bir talep olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Yayıncılar Federasyonunun Cumhurbaşkanına ilettiği dosyada 5 yıl basın kartı taşımış gazetecilere bu pasaportun verilmesi teklifi bulunuyor.

Gazetecileri sıcak bir biçimde karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin bu talebini yetkili arkadaşlarla değerlendireceklerini belirtti.

Detaylar haberin devamında

Gazetecilere yeşil pasaport hakkı geliyor! Kimler yeşil pasaport kullanıyor, yeşil pasaportun hakları neler? 2

YEŞİL PASAPORTU KİMLER KULLANIR?

Kamuda çalışan veya kamudan emekli olanların alabileceği yeşil pasaport sayesinde dünyanın her kıtasında yüzlerce ülkeye vizesiz olarak seyahat edebilirler. Yeşil pasaport sahiplerinin çocukları da 25 yaşına kadar öğrencilikleri devam ettiği sürece yeşil pasaport kullanma hakkında sahiptir.

YEŞİL PASAPORTUN HAKLARI NELERDİR?

Yeşil pasaport almak içinse kamuda çalışma ya da kamudan emekli olma şartı aranır. Yeşil pasaporta sahip olanların çocukları da belirli ülkelere vize almadan seyahat edebilir. Türk vatandaşları Schengen vizesi uygulayan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yeşil pasaportla dünya genelinde çok sayıda ülkeyi görebilir.

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