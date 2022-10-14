Gazetecileri atlatıp ortadan kaybolmuştu! Cüneyt Özdemir Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayında sordu: "Bu gizem ne?"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz günlerde ABD'ye gidip 8 saat boyunca ortadan kaybolan Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi götürdüğü gazetecilerden kamasına ani zaten sen götürmüşsün partinin parasıyla. Neden saklıyorsunuz ki, bu gizem ne?" dedi.

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Gazetecileri atlatıp ortadan kaybolmuştu! Cüneyt Özdemir Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayında sordu: "Bu gizem ne?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitmişti. Gittikten sonra tam bir gün boyuncu hiç ortada görünmeyen, yanında götürdüğü gazetecileri de atlatarak nereye gittiği bilinmeyen Kılıçdarolu'na gazeteci Cüneyt Özdemir'den sorular peş peşe geldi.

Gazetecileri atlatıp ortadan kaybolmuştu! Cüneyt Özdemir Kemal Kılıdaroğlu'na canlı yayında sordu: Bu gizem ne?

YANINDA GÖTÜRDÜ, KÖŞE BUCAK SAKLANDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun BD ziyaretinde sadece yanında götürdüğü 5 gazeteciye konuşmasına tepki gösteren Cüneyt Özdemir "Akşamleyin beraber gittikleri beş gazeteciyle sohbet etmiş Kemal. Niye beş gazeteci sohbet etmişti. Mesela orada Amerika'da olan bizim Canikli'yi çağırmamış. Diğer ne bileyim Habertürk'ün temsilcisini çağırmamış bilmiyorum. Sadece beş gazeteci demeç vermiş. İki şey dikkatimi çekti. Bir tanesi bu sekiz saat hani ortadan kayboldu deniliyor ya. Onun hikayesini anlatmış. Ya çok komik ya. Yani inanın. Şimdi İsmail herhalde bunları ya ne yaptınız Kemal Bey diyemediği için diyor ki "Arkadaşlarla oturduk bir otel odasında. Önce onları açtık. Düşüncem var diye. Doğrusunu isterseniz onlar da heyecanlandı." Kemal Bey'in düşüncesi şu. Washington'da gidecekler Boston'dan. Diyor ki bizim bahsettiğimiz bir tane daha vardı hani Erdoğan'ın akrabalarının da sahip olduğu para kaçırıyor demiş. Gidelim o binanın önüne fotoğraf çektirelim. Ya işte bir tane anons yapalım. Onlar da heyecanlanıyor. Devam ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediklerine. "Toplandık. Hangi açıklamayı yapacağız?" diye sordular. Açıklamayı söyledim. Tamam lütfen. Kimsenin haberi olmaması lazım. Normal çalışmamıza devam edin. Havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında genel başkan başka yere gitti. Yetişirse gelecek diye söyleyeyim dedim. Bindik arabaya New York'a gittik." şeklinde konuştuğunu aktardı.

Gazetecileri atlatıp ortadan kaybolmuştu! Cüneyt Özdemir Kemal Kılıdaroğlu'na canlı yayında sordu: Bu gizem ne?

"NEDEN SAKLIYORSUN, BU GİZEM NE"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarına karşı "Neden saklıyorsunuz ki? Yani bu gizem niye ya beraber gazetecileri götürmüşsünüz. Zaten bu duyulsun istemiyor musunuz? Duyulsa ne olacak? Duyulmasa ne olacak? Bu gizem de bu son dakika atlatma. Düşünsene yanında beş tane gazeteci onlara atlatıyoruz. Yani zaten sen götürmüşsün partinin parasıyla." dedi.

Gazetecileri atlatıp ortadan kaybolmuştu! Cüneyt Özdemir Kemal Kılıdaroğlu'na canlı yayında sordu: Bu gizem ne?

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