Gazetecinin cesedi bir otomobilin bagajında bulundu!

Polis yetkilileri bir haber portalının yöneticisi olan Rogelio Barragan isimli gazetecinin cesedinin, terk edilmiş bir otomobilin bagajında bulunduğunu belirtti.

Yetkililer gazeteci Rogelio Barragan'ın vücudunda 2 kurşun yarasına rastlandığını belirtti ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

MEKSİKA'DA ÖLDÜRÜLEN YEDİNCİ GAZETECİ!

Barragan'ın bu yıl Meksika'da öldürülen yedinci gazeteci olduğu ifade edildi.

Meksika'da 2000'den bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısının en az 140 olduğu belirtiliyor.