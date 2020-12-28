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Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gaziantep ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 15. hafta maçında Gaziantep sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 27.12.2020 13:30'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:

GAZİANTEP AYTEMİZ ALANYASPOR
Gaziantep Aytemiz Alanyaspor
3 1

Gaziantep Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.12.2020 13:30

Gaziantep Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 74. Amedej Vetrih, 11. Güray Vural, 10. Muhammet Demir, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 7. Kenan Özer, 5. Kubilay Aktaş, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 17. Oğuz Ceylan, 20. Zvonımır Kozulj, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Nouha Dıcko,10.dk (f), Muhammet Demir,30.dk (f), Alexandru Iulıan Maxım,61.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Jean Armel Kana Bıyık 53.dk, Sarı Kart Amedej Vetrih 79.dk, Sarı Kart Alexandru Iulıan Maxım 71.dk, Sarı Kart Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 88.dk, Sarı Kart Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 70.dk

Oyundan Çıkanlar

Muhammet Demir 80.dk, Amedej Vetrih 80.dk, Alexandru Iulıan Maxım 74.dk, Nouha Dıcko 74.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 90.dk

Oyuna Girenler

Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 80.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 80.dk, Zvonımır Kozulj 74.dk, Kenan Özer 74.dk, Furkan Soyalp 90.dk

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Goller

Davıdson Da Luz Pereıra,26.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Salih Uçan 36.dk, Sarı Kart Georgıos Tzavellas 53.dk, Sarı Kart Steven Roy Caulker 89.dk, Sarı Kart Umut Güneş 72.dk

Oyundan Çıkanlar

Salih Uçan 63.dk, Emmanouıl Sıopıs 46.dk, Juan Francısco Moreno Fuertes 46.dk, Elhadjı Babacar Khouma 23.dk, Jacques François Moubandje 63.dk

Oyuna Girenler

Umut Güneş 63.dk, Efkan Bekiroğlu 46.dk, Tayfur Bingöl 46.dk, Mustafa Pektemek 23.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 63.dk

Süper Lig 15. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray1492325102915
2Alanyaspor1583424122712
3Gaziantep FK1476127162711
4Fenerbahçe148242720267
5Beşiktaş138142619257
6Fatih Karagümrük145632317216
7Hatayspor13634141621-2
8Yeni Malatyaspor145541817201
9Trabzonspor15555161920-3
10Göztepe154742118193
11Kasımpaşa15546182319-5
12Konyaspor135351713184
13Çaykur Rizespor13535192118-2
14Sivasspor134541313170
15Antalyaspor14455151817-3
16Başakşehir FK14446212416-3
17MKE Ankaragücü14338162212-6
18Denizlispor14338142412-10
19Gençlerbirliği13337112112-10
20BB Erzurumspor15339152812-13
21Kayserispor1324771610-9

Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları

26.12.2020Trabzonspor0-2Galatasaray
26.12.2020Göztepe1-1Fatih Karagümrük
27.12.2020Yeni Malatyaspor1-3BB Erzurumspor
27.12.2020Gaziantep FK3-1Alanyaspor
27.12.2020Başakşehir FK2-2Kasımpaşa
27.12.2020Denizlispor1-2MKE Ankaragücü
28.12.2020BeşiktaşSivasspor
28.12.2020GençlerbirliğiKayserispor
28.12.2020AntalyasporHatayspor
28.12.2020KonyasporÇaykur Rizespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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