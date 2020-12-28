Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gaziantep ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 15. hafta maçında Gaziantep sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 27.12.2020 13:30'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: Gaziantep Aytemiz Alanyaspor 3 1 Gaziantep Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.12.2020 13:30

Gaziantep Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 74. Amedej Vetrih, 11. Güray Vural, 10. Muhammet Demir, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 7. Kenan Özer, 5. Kubilay Aktaş, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 17. Oğuz Ceylan, 20. Zvonımır Kozulj, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Nouha Dıcko,10.dk (f), Muhammet Demir,30.dk (f), Alexandru Iulıan Maxım,61.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Jean Armel Kana Bıyık 53.dk, Sarı Kart Amedej Vetrih 79.dk, Sarı Kart Alexandru Iulıan Maxım 71.dk, Sarı Kart Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 88.dk, Sarı Kart Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 70.dk

Oyundan Çıkanlar

Muhammet Demir 80.dk, Amedej Vetrih 80.dk, Alexandru Iulıan Maxım 74.dk, Nouha Dıcko 74.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 90.dk

Oyuna Girenler

Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 80.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 80.dk, Zvonımır Kozulj 74.dk, Kenan Özer 74.dk, Furkan Soyalp 90.dk

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu

Goller

Davıdson Da Luz Pereıra,26.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Salih Uçan 36.dk, Sarı Kart Georgıos Tzavellas 53.dk, Sarı Kart Steven Roy Caulker 89.dk, Sarı Kart Umut Güneş 72.dk

Oyundan Çıkanlar

Salih Uçan 63.dk, Emmanouıl Sıopıs 46.dk, Juan Francısco Moreno Fuertes 46.dk, Elhadjı Babacar Khouma 23.dk, Jacques François Moubandje 63.dk

Oyuna Girenler

Umut Güneş 63.dk, Efkan Bekiroğlu 46.dk, Tayfur Bingöl 46.dk, Mustafa Pektemek 23.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 63.dk

Süper Lig 15. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 29 15 2 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 27 12 3 Gaziantep FK 14 7 6 1 27 16 27 11 4 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 5 Beşiktaş 13 8 1 4 26 19 25 7 6 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 7 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 20 1 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 11 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 12 Konyaspor 13 5 3 5 17 13 18 4 13 Çaykur Rizespor 13 5 3 5 19 21 18 -2 14 Sivasspor 13 4 5 4 13 13 17 0 15 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 17 -3 16 Başakşehir FK 14 4 4 6 21 24 16 -3 17 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 12 -6 18 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 12 -10 19 Gençlerbirliği 13 3 3 7 11 21 12 -10 20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 12 -13 21 Kayserispor 13 2 4 7 7 16 10 -9

Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları