Gaziantep FK 1 - 1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 6.haftasında Gaziantep FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadele 1-1 sona erdi, iki takım sahadan bir puanla ayrıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gaziantep FK 1 - 1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçın 2. dakikasında Gaziantep savunmasının hatasında topu önünde bulan Geraldo kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Geraldo'nun vuruşunda kaleci Günay, gole izin vermedi.

28. dakikada Ümraniyespor savunmasını çalımlayarak ceza sahası içine giren Maxim'in sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.

30 dakikada Gaziantespor ceza sahası içinde yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kartal Yılmaz'ın sert şutu kaleci Günay'da kaldı.

33. dakikada Geraldo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serkan Göksu'nun şutu kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu uzaklaştırma uzaklaştırdı.

Gaziantep FK 1 - 1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

37. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Durel Avounou'nun pasında penaltı noktasında Oğuz Gürbulak'ın vuruşunda top üst direkten döndü.

39. dakikada Maxim'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şut kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

39. dakikada Umut Nayir'in pasında arka direkte topla buluşan Geraldo'nun vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

56. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Ceza alanı içinde Glumac'ın Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada Maxim'in kullandığı penaltı atışında topu filelere yolladı. 1-0.

65. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Durel Avounou'nun ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

87. dakikada bu kez HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içine giren Onur Ayık, Markovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi.

90. dakikada Mrsic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Gaziantep FK 1 - 1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou (Dk. 70 Ömürcan Artan), Hanousek, Jevtovic (Dk. 85 Stankovski), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sagal (Dk. 70 Markovic), Figueiredo (Dk. 85 Mirza Cihan), Abdulkadir Parmak, Maxim, Mustafa Eskihallaç (Dk. 46 Pekhart)

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Durel Avounou (Dk. 76 Del Valle), Lenjani (Dk. 85 Bettaieb) , Glumac, Sackey, Serkan Göksu, Kartal Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 85 Mrsic), Umut Nayir, Geraldo (Dk. 62 Onur Ayık), Gheorghe (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu)

Goller: Dk. 59 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 90 Mrsic (Penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Kitsiou, Dk. 75 Djilobodji, Dk. 86 Markovic (Gaziantep FK) Dk. 50 Sackey, Dk. 72 Durel Avounou, Dk. 90+3 Del Valle (HangiKredi Ümraniyespor)

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