Gaziantep FK 2- 0 Kasımpaşa | Maç sonucu

Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa takımlarının heyecan dolu rekabeti sonuçlandı. Müsabakanın ev sahipliği yapan takımı Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek, maçın kazananı oldu.

GAZİANTEP FK 2-0 KASIMPAŞA MAÇ SONUCU

Stat: Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, İlker Takpak

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Caulker, Djilobodji, Tosca, Muhammet Demir, Doğan Erdoğan, Maxim, Figueiredo, Recep Niyaz

Kasımpaşa: Harun Tekin, Evren Eren Elmalı, Bruma, Donk, Mehmet Fevzi Yıldırım, Travnik, Sadiku, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Umut Dilan Bozok

Gol: Dk. 37 Figueiredo (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

25. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Fevzi Yıldırım'ın ceza sahası dışında çektiği şutu kaleci Günay Güvenç rahatlıkla kontrol etti.

32. dakikada ev sahibi Gaziantep FK'li Djilobodji'nin ceza sahasına yakın noktada çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

35. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanatta gelişen atağında Yusuf Erdoğan ceza sahası içinden çektiği şut, kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu kontrol eden Umut Dilan Bozok'un çektiği şutu Günay Güvenç uzaklaştırdı.

37. dakikada ev sahibi ekip üstünlüğü sağladı. Gaziantep FK'nin ceza sahasına yakın noktada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu alan Djilobodji meşin yuvarlağı kafasıyla Figueiredo'na ulaştırdı. Figueiredo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.