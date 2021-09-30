Gaziantep FK - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan her geçen hafta ile artıyor. Sıralamaların belirlenmeye başladığı bu haftalarda takımlar puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda 8. hafta maçında Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GAZİANTEP FK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Altay maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Altay maçı Beinsports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

Beinsports 2 şifreli bir kanal olduğundan, bu maçı izlemek isteyenlerin üyelik satın alması gerekiyor. Satın alma işleminin ardından kanalı canlı olarak izleyebilirsiniz.