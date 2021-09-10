Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti. Bu aranın da sona ermesinin üzerine heyecan dördüncü hafta maçlarıyla yeniden devam edecek. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Antalyaspor karşılaşması Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.