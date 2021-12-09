Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Fenerbahçe takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Gaziantep'de, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Burak Şeker görev alacak.