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  3. Gaziantep Futbol Kulübüne Aziz Tetteh tepkisi! Oğlunu kaybetti, tek kulüp yetkilisi cenazeye katılmadı

Gaziantep Futbol Kulübüne Aziz Tetteh tepkisi! Oğlunu kaybetti, tek kulüp yetkilisi cenazeye katılmadı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncusu Aziz Tetteh'in hayatını kaybeden çocuğu için yapılan cenaze törenine kulüpten yetkililer ve oyuncuların katılmamasına taraftarlar tepki gösterdi.

Gaziantep Futbol Kulübüne Aziz Tetteh tepkisi! Oğlunu kaybetti, tek kulüp yetkilisi cenazeye katılmadı

Gaziantep FK'nın Ganalı orta saha oyuncusu  Aziz Tetteh ve eşi Akosua'nın hayata gelmesini bekledikleri bebeği erken doğumla dünyaya geldi. Bir süre hastanede tedavi gören bebek yaşama tutunamadı. Tetteh ve ailesinin küçük bebekleri Nimo için  Yeşilkent Mezarlığı'nda düzenlediği cenaze törenine kulübün eski tercümanlarından Oğuzhan Erdoğmuş ve  Gaziantep Güneş gazetesi katıldı. Törende hiçbir yönetici ve futbolcunun yer almaması ise tepki çekti. Bunun üzerine farklı çok sayıda taraftar Gaziantep FK yönetimine tepki gösterdi.

OLAYDAN BİR GÜN SONRA BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYIMLANDI

Ayrıca Gaziantep FK'dan olayın üzerinden bir gün sonra yayımlanan baş sağlığı mesajı ise eleştirilerin odağı oldu.

Gaziantep FK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Aziz Tetteh ve eşi Akosua'nın hayata gelmesini bekledikleri bebeklerinin 5 aylık olarak erken doğumla dünyaya geldikten sonra, hastanedeki bir süre tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.  Tetteh ve ailesine en içten dileklerimizle başsağlığı diliyor, değerli eşi Akosua'nın da en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Gaziantep Futbol Kulübüne Aziz Tetteh tepkisi! Oğlunu kaybetti, tek kulüp yetkilisi cenazeye katılmadıGaziantep Futbol Kulübüne Aziz Tetteh tepkisi! Oğlunu kaybetti, tek kulüp yetkilisi cenazeye katılmadıGaziantep Futbol Kulübüne Aziz Tetteh tepkisi! Oğlunu kaybetti, tek kulüp yetkilisi cenazeye katılmadı

Tayfun Altuntaş
Editör
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