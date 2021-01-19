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  3. Gaziantep merkezli DEAŞ terör örgütü operasyonu: 35 gözaltı

Gaziantep merkezli DEAŞ terör örgütü operasyonu: 35 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Gaziantep merkezli 15 şehri kapsayan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheli şahıstan 35'i yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli DEAŞ terör örgütü operasyonu: 35 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gaziantep merkezli olmak üzere 15 ili kapsayan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheli şahıstan 35'i yakalanarak gözaltına alındı.

15 ildeki emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 35 şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yakalanamayan 2 şüpheliyi arama çalışmaları da sürüyor. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait çok sayıda materyal ele geçirildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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