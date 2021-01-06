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Gaziantep, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Gaziantep, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Gaziantep, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Gaziantep ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Gaziantep sahasında Mke Ankaragücü ile 05.01.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gaziantep, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?

Gaziantep - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gaziantep, Mke Ankaragücü maç sonucu:

GAZİANTEP MKE ANKARAGÜCÜ
Gaziantep Mke Ankaragücü
2 0

Gaziantep Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gaziantep, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.01.2021 16:00

Gaziantep Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Metin(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Özgüç Türkalp(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 7. Kenan Özer, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 17. Oğuz Ceylan, 20. Zvonımır Kozulj, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 44. Alexandru Iulıan Maxım

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 11. Güray Vural, 74. Amedej Vetrih, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 71. Mustafa Burak Bozan, 26. Mirza Cihan, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 50. Zvonımır Sarlıja, 4. Erdi Dikmen, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 42. Idrız Voca, 89. Atila Turan, 88. Endrı Çekıçı, 35. Danıel Lukasık, 11. Saba Lobjanıdze, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 28. Joseph Paıntsıl

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 99. Furkan Bekleviç, 61. Yusuf Eren Göktaş, 19. Cebrail Karayel, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 7. Luka Adzıc, 22. Torgeır Borven, 21. Berke Gürbüz

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Gaziantep FK1687130173113
2Beşiktaş15101431193112
3Alanyaspor1693427123015
4Galatasaray1693428143014
5Fenerbahçe1592430202910
6Hatayspor158342217275
7Trabzonspor16655182023-2
8Konyaspor166462319224
9Fatih Karagümrük155642419215
10Yeni Malatyaspor16565212221-1
11Çaykur Rizespor15555212320-2
12Göztepe154742118193
13Sivasspor16475172019-3
14Kasımpaşa16547182619-8
15Antalyaspor16466152418-9
16Başakşehir FK15447212716-6
17Gençlerbirliği15447152416-9
18MKE Ankaragücü16439192515-6
19Denizlispor15348162613-10
20BB Erzurumspor16349162913-13
21Kayserispor1524992110-12

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları

05.01.2021Konyaspor4-3Galatasaray
05.01.2021Yeni Malatyaspor2-2Sivasspor
05.01.2021Gaziantep FK2-0MKE Ankaragücü
06.01.2021Trabzonspor Göztepe
06.01.2021Gençlerbirliği Hatayspor
06.01.2021Denizlispor Kayserispor
06.01.2021Beşiktaş Çaykur Rizespor
06.01.2021Başakşehir FK BB Erzurumspor
06.01.2021Antalyaspor Fatih Karagümrük
07.01.2021Fenerbahçe Alanyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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