Gaziantep, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Gaziantep, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Gaziantep, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Gaziantep ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 17. hafta maçında Gaziantep sahasında Mke Ankaragücü ile 05.01.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gaziantep, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?
Gaziantep - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Gaziantep, Mke Ankaragücü maç sonucu:
|Gaziantep
|Mke Ankaragücü
|2
|0
Gaziantep Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın
Gaziantep, Mke Ankaragücü maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Kalyon Stadyumu - Gaziantep
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
05.01.2021 16:00
Gaziantep Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri
Alper Ulusoy(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Metin(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Özgüç Türkalp(avar)
Gaziantep
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 7. Kenan Özer, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 17. Oğuz Ceylan, 20. Zvonımır Kozulj, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 44. Alexandru Iulıan Maxım
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 11. Güray Vural, 74. Amedej Vetrih, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 71. Mustafa Burak Bozan, 26. Mirza Cihan, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Marıusı Nınel Şumudıca
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Mke Ankaragücü İlk 11
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 50. Zvonımır Sarlıja, 4. Erdi Dikmen, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 42. Idrız Voca, 89. Atila Turan, 88. Endrı Çekıçı, 35. Danıel Lukasık, 11. Saba Lobjanıdze, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 28. Joseph Paıntsıl
Yedekler
1. Korcan Çelikay, 99. Furkan Bekleviç, 61. Yusuf Eren Göktaş, 19. Cebrail Karayel, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 7. Luka Adzıc, 22. Torgeır Borven, 21. Berke Gürbüz
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 17. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Gaziantep FK
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|31
|13
|2
|Beşiktaş
|15
|10
|1
|4
|31
|19
|31
|12
|3
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|4
|Galatasaray
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|30
|14
|5
|Fenerbahçe
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|29
|10
|6
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|7
|Trabzonspor
|16
|6
|5
|5
|18
|20
|23
|-2
|8
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|22
|4
|9
|Fatih Karagümrük
|15
|5
|6
|4
|24
|19
|21
|5
|10
|Yeni Malatyaspor
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|21
|-1
|11
|Çaykur Rizespor
|15
|5
|5
|5
|21
|23
|20
|-2
|12
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|13
|Sivasspor
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|19
|-3
|14
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|Gençlerbirliği
|15
|4
|4
|7
|15
|24
|16
|-9
|18
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|15
|2
|4
|9
|9
|21
|10
|-12
Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları
|05.01.2021
|Konyaspor
|4-3
|Galatasaray
|05.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-2
|Sivasspor
|05.01.2021
|Gaziantep FK
|2-0
|MKE Ankaragücü
|06.01.2021
|Trabzonspor
|Göztepe
|06.01.2021
|Gençlerbirliği
|Hatayspor
|06.01.2021
|Denizlispor
|Kayserispor
|06.01.2021
|Beşiktaş
|Çaykur Rizespor
|06.01.2021
|Başakşehir FK
|BB Erzurumspor
|06.01.2021
|Antalyaspor
|Fatih Karagümrük
|07.01.2021
|Fenerbahçe
|Alanyaspor