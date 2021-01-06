Gaziantep, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Gaziantep, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Gaziantep ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Gaziantep sahasında Mke Ankaragücü ile 05.01.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gaziantep, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu? Gaziantep - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gaziantep, Mke Ankaragücü maç sonucu: Gaziantep Mke Ankaragücü 2 0 Gaziantep Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın Gaziantep, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.01.2021 16:00

Gaziantep Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Metin(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Özgüç Türkalp(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 7. Kenan Özer, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 17. Oğuz Ceylan, 20. Zvonımır Kozulj, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 44. Alexandru Iulıan Maxım

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 11. Güray Vural, 74. Amedej Vetrih, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 71. Mustafa Burak Bozan, 26. Mirza Cihan, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 50. Zvonımır Sarlıja, 4. Erdi Dikmen, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 42. Idrız Voca, 89. Atila Turan, 88. Endrı Çekıçı, 35. Danıel Lukasık, 11. Saba Lobjanıdze, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 28. Joseph Paıntsıl

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 99. Furkan Bekleviç, 61. Yusuf Eren Göktaş, 19. Cebrail Karayel, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 7. Luka Adzıc, 22. Torgeır Borven, 21. Berke Gürbüz

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Gaziantep FK 16 8 7 1 30 17 31 13 2 Beşiktaş 15 10 1 4 31 19 31 12 3 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 4 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 30 14 5 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 29 10 6 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 27 5 7 Trabzonspor 16 6 5 5 18 20 23 -2 8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 22 4 9 Fatih Karagümrük 15 5 6 4 24 19 21 5 10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 21 -1 11 Çaykur Rizespor 15 5 5 5 21 23 20 -2 12 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 13 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 19 -3 14 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 18 -9 16 Başakşehir FK 15 4 4 7 21 27 16 -6 17 Gençlerbirliği 15 4 4 7 15 24 16 -9 18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 13 -10 20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 13 -13 21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 10 -12

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları