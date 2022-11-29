Gaziantep şehidini son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu, memleketi olan Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

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Gaziantep şehidini son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası, üvey annesi ve kardeşleri tabutunu öperek Uğurlu'ya veda etti.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından üs bölgesine taciz ateşi açıldı. Teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu (25) şehit oldu.

KARDEŞLERİ TABUTUNU ÖPEREK ŞEHİDE VEDA ETTİ

Eyyüp Uğurlu, Gaziantep Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip il müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Küçük yaşta annesini kaybettiği öğrenilen şehidin cenaze namazı öncesi ve sonrası babası Celal Uğurlu, üvey annesi Fatma Uğurlu ve kardeşleri tabutunu öperek şehide veda etti.

Cenaze namazına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları, kent protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

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