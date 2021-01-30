Gaziantep Valisi Gül 'maalesef' diyerek açıkladı: Vakalar yükselişe geçti

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vaka sayılarını birçok ilimizde düşüşe geçerken Gaziantep'ten kötü bir gelişme yaşandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 vaka sayılarının yeniden yükselişe geçtiğini açıkladı.

Vali Gül, Twitter hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde yaklaşık iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti. Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen 75 yaş üzeri hemşehrilerimiz aşılarını vurdursunlar..."

İlimizde yaklaşık iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti.



Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor.



Lütfen 75 yaş üzeri hemşehrilerimiz aşılarını vurdursunlar... — Davut GÜL (@gul_davut) January 29, 2021

NE OLMUŞTU?

Salgının başladığı günden beridir pozitif vak'a oranının yüksek olduğu kentlerin başında gelen Gaziantep'te sokağa çıkma yasaklarının öncesinde kırmızıya bürünen vak'a haritasındaki kırmızılık yasakların etkisiyle büyük oranda azalmıştı. Korona virüsün mutasyona uğradığı açıklamalarının ardından kentte düşüşte olan korona virüs vak'a sayısı, tekrardan yükselişe geçti.