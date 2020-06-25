Gaziantep'de 'Geçmiş Olsun' ziyareti pahalıya patladı! 49 kişi karantinada

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde rahatsızlığı üzerine hastaneye giden 94 yaşındaki bir kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Kronik akciğer hastalığı bulunan kişiye ''Geçmiş Olsun'' ziyareti yapan aynı mahalleden 49 kişi ise önlem kapsamında karantinaya alındı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesi Boğaziçi Mahallesi'nde kronik akciğer hastalığı bulunan 94 yaşındaki A.Y. gittiği hastanede yapılan testlerde koronavirüse yakalandığının öğrendi. Testten gelen sonuçla harekete geçen filyasyon ekipleri, A.Y.'nin hastaneye götürülmeden önce geçmiş olsun ziyaretine gelen aynı mahalleden 49 kişiyi önlem amaçlı karantinaya aldı.

JANDARMA GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak 14 gün boyunca karantinaya alınan evlerin çevresine, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.