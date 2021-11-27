TFF 1. Lig: Boluspor - Eyüpspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiSüper Lig: Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiGaziantep'te bulunan fıstık bahçesinde esrarengiz olay! Yanmış aracın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı!Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı! Feci kazada 4 kişi yaşamını yitirdi!"Ben saf adamım" diyen Erkan Petekkaya dolandırılma itirafıyla şaşırttı! "Ticaret bana göre değil"Lale Devri'nin Toprak'ı Selen Soyder'in eski halinden eser yok! Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu!Kuraklık orayı da vurdu! Kuruma noktasına gelen Alibeyköy Barajı'nda keçiler otluyor!Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli? kaç yaşında?Yumurtanın tazemi bayatmı olduğunu nasıl anlarız?Erol köse bombayı patlattı! Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan hakkındaki bilinmeyenleri yıllar sonra anlattı!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Gaziantep'te bulunan fıstık bahçesinde esrarengiz olay! Yanmış aracın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı!

Gaziantep'te bulunan fıstık bahçesinde esrarengiz olay! Yanmış aracın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı!

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fıstık bahçesinde yanmış otomobille toprağa gömülü iki erkek cesedi bulunması herkesi hayrete düşürdü.

Gaziantep'te bulunan fıstık bahçesinde esrarengiz olay! Yanmış aracın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı!

Gürçay Mahallesi kırsalındaki fıstık bahçesinde yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukuru görenler, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kazdıkları çukurda Harun Ö. ve İbrahim C'ye ait cesetlere ulaştı.

ÖLÜMLERİNİN NEDENİ DARBE

İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Karkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT