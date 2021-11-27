Gaziantep'te bulunan fıstık bahçesinde esrarengiz olay! Yanmış aracın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı!
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fıstık bahçesinde yanmış otomobille toprağa gömülü iki erkek cesedi bulunması herkesi hayrete düşürdü.
Gürçay Mahallesi kırsalındaki fıstık bahçesinde yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukuru görenler, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kazdıkları çukurda Harun Ö. ve İbrahim C'ye ait cesetlere ulaştı.
ÖLÜMLERİNİN NEDENİ DARBE
İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Karkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.