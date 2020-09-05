Gaziantep'te flaş iddia: Koronalı aşçının yaptığı yemek 300 işçiye yedirildi

Koronavirüs salgınında salgının çıkış tarihinden itibaren vaka sayıları yüksek iller arasında olan Gaziantep'te skandal bir iddia gündeme geldi.

4.Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada aşçı olarak çalışan bir kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Fabrikada çalışan işçilerin iddiasına göre korona hastası olan aşçının yaptığı yemek ise dökülmek yerine fabrikadaki 300 işçiye yedirildi.

Duruma tepki gösteren fabrika işçisi Mustafa Yılmaz, yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz, iddiaya göre paylaşımları nedeniyle fabrika yetkilileri tarafından KOD-29’dan işten çıkarıldı. Fabrika yetkilileri ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

''YAPILAN O YEMEK 3 GÜN İŞÇİLERE YEDİRİLDİ''

Yaşanan olayı anlatan ve duruma itiraz ettiği için işten çıkarıldığını iddia eden Mustafa Yılmaz,“Fabrikada çalışıyordum. 22 Ağustos 2020 tarihinde aşçımız Covid-19 testi için hastaneye gitmişti. Aşçımız test sonucu çıkmadan tekrar iş yerine gelip yemek yapmaya başlıyor. Bu yemeği yaptıktan sonra da test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen bu yemeği bize yediriyorlar. Bu yemeği fabrikada çalışan 300 kişi yiyor ve bundan sonra karantina uygulanmadı. Yapılan o yemek 3 gün boyunca işçilere yedirildi ve aşçımızın yaptığı yemekten dolayı bir kişinin daha Covid-19 hastalığına yakalandığı söylendi” dedi.

''İTİRAZ EDİNCE İŞTEN ÇIKARILDIM''

Fabrikada yaşanan bu durumu sosyal medya hesabından paylaştığını ve nedenle KOD-29 ile işten çıkarıldığını iddia eden Yılmaz, “Ben arkadaşlarımın sağlığı için bu olayı Whatsapp durumumda paylaştım. İnsanlar çoluk çocuk sahibi bir rahatsızlık, sıkıntı olmasın diye paylaştım. Bundan dolayı beni KOD-29 ile işten çıkardılar. Personel müdürlüğündeki bir yönetici bana, ‘İnsanları uyarmak sana mı kaldı?’ dedi. Ben bu fabrikada 7 yıl özveri ile çalıştım, gecemi gündüzüme kattım. Pandemiden dolayı işten çıkarmak yasak olduğu için beni KOD-29 ile işten çıkarttılar. Tazminat ve ihbar hakkımı alamadım ve bana, ‘git mahkemeye ver ne halin varsa gör’ dediler. Ben mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. İnsanların sağlığı ile oynamasınlar” diye konuştu.

FABRİKA İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan yaşanan olayı yalanlayan fabrikada yetkilileri ise, aşçının korona virüs testinin pozitif çıktığını doğrularken, korona virüs testi pozitif çıkan aşçının yaptığı yemeğin kimseye yedirilmediğini ve işçi Mustafa Yılmaz’ın iş ahlakına aykırı davranışlar nedeniyle işten çıkarıldığını, bu nedenle de karalama yapmaya çalıştığını iddia etti.

