Gaziantep'te korkunç olay! Yanan aracın bagajından ceset çıktı

Alınan bilgilere göre olay Şehitkamil ilçesinde bulunan KÜSGET Sanayi Sitesi Erdoğan Ergönül Caddesi'nde bulunan yediemin deposunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle depodaki hurda araçta yangın çıktı. Aracı bir anda saran alevler, çevredekiler ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

25 YAŞLARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Yangın sonrası araçta inceleme yapan polis ekipleri aracın bağında erkek cesedi bulundu.

Araç ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.