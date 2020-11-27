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  3. Gaziantep’te korkutan görüntüler! 200 metrelik insan kuyruğu koronavirüse davetiye çıkardı

Gaziantep’te korkutan görüntüler! 200 metrelik insan kuyruğu koronavirüse davetiye çıkardı

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Gaziantep'te PTT sırasına giren insanların oluşturduğu 200 metrelik kuyruk koronavirüse resmen davetiye çıkarttı. Sosyal mesafenin olmadığı kuyrukta onlarca kişi vaka sayısının artmasına neden olacağa benziyor.

Gaziantep’te korkutan görüntüler! 200 metrelik insan kuyruğu koronavirüse davetiye çıkardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son günlerde Gaziantep'te koronavirüs vakalarının artışa geçtiğini duyurmasına rağmen bugün kaydedilen görüntüler salgının umursanmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. 

Kentte sabahın erken saatlerinde PTT sırasına giren ve çoğunluğunu yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu 200 metrelik kuyruk adeta koronaya davetiye çıkarttı. Polislerin kendi sağlıklarını hiçe sayarak sosyal mesafeli sıraya soktuğu vatandaşlar bir süre sonra yeniden eski halini alıyor.

Gaziantep’te korkutan görüntüler! 200 metrelik insan kuyruğu koronavirüse davetiye çıkardı

Oluşan kuyruğun yanı sıra dün etkili olan yağış ve soğuk havayla bugün sabahın erken saatlerinde yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen vatandaşlar çarşı merkezini doldurmaya başladı. Duruma tepki gösterenler ise bu kuyruklar ve kalabalık ile vaka sayısının artmaya devam edeceğini kaydettiler.

Gaziantep’te korkutan görüntüler! 200 metrelik insan kuyruğu koronavirüse davetiye çıkardı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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