Gaziantep'te korona vakalarında patlama yaşandı! Test sırası için kuyruklar oluştu

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şiddetlenirken Gaziantep'te vaka artışı yaşanmaya başladı. Koronavirüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar hastanelerin Covid Polikliniği önlerinde ise test yaptırmak için kuyruk oluşturdu. Covid 19 testi için sırada bekleyenlerin arasında pozitif hastaya temasları bulunanlar, yada hastalığın belirtileri bulunanlar, yada daha önceki testi pozitif çıkan insanların bulunduğu öğrenildi.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan Göllüce Kırsal Mahallesi yerine KÜSGET sanayi sitesi kooperatifince yaptırılan 86 iş yeri için gerçekleştirilen kura çekim töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, son dönemlerde Türkiye'de ve Gaziantep'te vaka sayılarında artış yaşandığını ifade ederek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

VALİ GÜL'DEN YASAK AÇIKLAMASI

Vali Gül, Avrupa'da ikinci dalganın başladığını ve Türkiye'de ise Covid-19'lu hasta sayısının yükselmeye başladığını kaydetti. İki hafta içerisinde artışın sürmesi durumunda Gaziantep'te yeni yasakların olabileceğini kaydeden Vali Gül,"Bu salgın Avrupa'ya gelmeyecek. Sadece Çin'de kalacak zannedildi. Şuanda Avrupa'da ikinci dalga başladı, vaka sayıları yükseliyor. Sağlık Bakanımız 4-5 gündür İstanbul'da sayının yükseldiğini söylüyor. Gaziantep'te ticari hareketliliğin olduğu bir şehir. Bu vaka artışları bize de gelecek, kısmen de gelmeye başladı. Bütün Gaziantep'e düşen tedbirleri tekrardan gözden geçirmektir. Sosyal hayatımızı yavaşlatmazsak ticari hayatta önlemler almazsak 10-15 gün sonra tekrardan yeni yasaklar gelebilir. Çok şey istemiyoruz. Maske ve mesafeye dikkat edelim. Komşuluk aile ilişkilerine bir süre ara verelim. Ziyaretleri erteleyelim" ifadelerini kullandı.