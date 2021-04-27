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  3. Gaziantep'te park halindeki araç alevlere teslim oldu

Gaziantep'te park halindeki araç alevlere teslim oldu

Gaziantep'te park halindeki otomobil alev aldı. İlk müdahale çevredeki vatandaşlardan gelirken otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gaziantep'te park halindeki araç alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre olay, Nizip ilçesi Mevla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar ellerine aldıkları su kovaları ile araca müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

Park halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Gaziantep'te park halindeki araç alevlere teslim oldu

Gaziantep'te park halindeki araç alevlere teslim oldu

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