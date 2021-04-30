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Gaziantep'te yakalanan motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki motosikletleri itekleyerek çalan hırsızlar yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te yakalanan motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, ilçede son dönemlerde meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlikleri belirlenen K.Ç., İ.Ö. ve M.G. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Gaziantep'te yakalanan motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandı

Gaziantep'te yakalanan motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandı

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