Gaziantep'teki canilik pes dedirtti! Silahla vurulan 2 köpekten biri telef olurken, diğerinin son görüntüsü vicdanları sızlattı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurulan iki köpekten biri telef oldu. Diğer köpek ise çenesinden ağır yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gaziantep'teki canilik pes dedirtti! Silahla vurulan 2 köpekten biri telef olurken, diğerinin son görüntüsü vicdanları sızlattı!

İslahiye ilçesi Türkbahce Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, iki sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Köpeklerden biri telef olurken, diğeri ise çenesinden ağır yaralandı. Bir evin bahçesine sığınan yaralı köpeği gören vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı.

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Gece silah sesi duyduklarını belirten vatandaşlar, köpeğin bahçelerine girdiğini, hayvanı görünce sabaha kadar uyuyamadıklarını söylediler. Yaralı köpek tedavisi için yetkililere teslim edilirken, jandarma ekipleri köpekleri vuran şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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