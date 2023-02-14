Gaziantep'ten geçen fay hattı ortalığı darmaduman etti!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası 10 ide büyük yıkım meydana gelmiş milyonlarca kişi depremden etkilenmişti. Gaziantep'in de aralarında bulunduğu ve en çok hasar alan şehirlerinden biri oldu. İslahiye'den geçen fay hattı ise köyde derin yarıklar oluşturarak ortalığı birbirine kattı.

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Gaziantep'ten geçen fay hattı ortalığı darmaduman etti!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası etkilenen 10 ilden biri olan Gaziantep’te fay hattı geçtiği yerlerde derin çatlaklar oluştu. Fay hattın geçtiği güzergahtaki görüntüler, dehşetin boyunu gözler önüne serdi.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen şiddetli deprem sonrası Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 12 kilometre boyunca geçen fay hattı ortalığı darmaduman etti. Fevzipaşa Mahallesi’nden başlayan ve şimdilik tespit edilen 12 kilometrelik fay hattı, İslahiye Devlet Hastanesi bahçesinden başlayıp arazilere kadar ulaşan çatlaklara neden oldu.

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FAY HATTI AĞAÇLARI YERİNDEN SÖKTÜ

Hastane bahçesindeki tonlarca ağırlıktaki beton zemin bloklarını savuran fay hattı, hastanenin yanındaki arazide ise 2 metrelik çökmeye neden oldu. Fay hattının geçtiği güzergahtaki istinat duvarları yerle bir olurken, ağaçlar ise kökünden sökülerek devrildi.

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