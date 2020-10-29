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  3. Gaziosmanpaşa’da kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi! 8 yaralı

Gaziosmanpaşa’da kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi! 8 yaralı

Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki bir servis minibüsü, aşırı yağışlar sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada yaralanan 8 yolcu gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kapanan yol ise bir süre sonra trafiğe açıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir servis midibüsü sağanak yağışında etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan yattı. Kazada 8 işçi yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla yaralı kişiler hastanelere kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa’da bugün sabah 6.30 sıralarında yaşanan olayda içerisindeki yolcuları ile birlikte seyir halinde olan 34 LDZ 118 plaklı servis midibüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan zeminin de etkisiyle sürücün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden dolayı devrildi. Kazada 8 işçi yaralandı.

Gaziosmanpaşa’da kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi! 8 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 yolcu sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı yolda araç kaldırılana kadar trafik tek şeritten sağlandı.
 

Gaziosmanpaşa’da kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi! 8 yaralı

''BİR SAĞA BİR SOLA YALPALADIKTAN SONRA DEVRİLDİ''
 

Kaza sırasında servis aracında olan Direnç Yıldız “5 arkadaşımızın durumları çok kötü değil hafif yaralı olanlar var. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Yağmur yeni yağdığında yol kaygan oluyor. Servis de biraz hızlıydı büyük ihtimalle. Bir sağa bir sola yalpaladıktan sonra devrildi. Baya da sürüklendi.” dedi.

Gaziosmanpaşa’da kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi! 8 yaralı

Okan Gül
Video Editörü


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