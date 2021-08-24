Gaziosmanpaşa'da tahliye kararı! Mahalleli eylem yaptı!

Gaziosmanpaşa, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Kırbaş Sokak'taki binalara Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 'Riskli Yapı' sınıflandırılması yapıldı. Mahallelinin iddiasına göre, AK Partili Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Kırbaş Sokak'ta mülkleri bulunanlar anlaşma için 3 sene boyunca sözleşme için masaya oturdu. Fakat mülk sahipleri ile belediye anlaşamadı.

Son olarak 8 gün önce Kırbaş Sokak'ta oturanlara Zabıta Ekiplerince tahliye hakkında bildirildi. Ev sahiplerinin 24 Ağustos tarihine kadar evlerini tahliye etmesi istendi. Mahalleli karara tepki göstermek için bugün Kırbaş Sokak'ta toplanıp basın açıklaması yaptı. Bölgede Çevik Kuvvet, Polis ekibi ve sivil polis ekibi hazırda bekledi. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve Kaymakamlık'tan bölgede keşif yapma kararı aldı. Keşif sonrası 'Araç gereç eksikliği' nedeniyle bugünkü tahliyenin iptalinin gerçekleşmesine karar verildi.



NEREYE GİDECEĞİZ NEREDE YATACAĞIZ

Kırbaş Sokak'ta ev sahibi olan Muarrem Kırbaş, "Riskli yapıdan saldırıyorlar bize. 2016 öncesi bütün yapılar kanunen riskli sayılıyor. Buranın en eskisiyiz. Buranın ismi Kırbaş Sokak. Benim ismim de Muarrem Kırbaş. Yan taraftaki binadaki kişi anlaştığı için oturuyor. Belediyeyle anlaştığı için hatta kiracılarıyla oturuyor ama beni evimden dışarı çıkarmak istiyorlar. Biz belediyeyle 1 ay öncesine kadar masadaydık. Sadece talep ettiğimiz şey şuydu; 'Hangi projeden hak sahibi olacağız? Ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?' Bu isteğimizi kabul ettiremedik. Biz çıkınca buralara gökdelen dikilecek. Bugün tahliye edilirsek bir parkta yatacağız herhalde" dedi.

Aynı bölgede ikamet eden bir başka kişi Fatma Çimen, "Bize Pazartesi günü buradan çıkacaksınız dediler. Biz gariban insanlarız. Elimizde avucumuzda yok. Biz nereye gideceğiz? Evim tahliye edilirse, ben evin yanında yerde yatacağım" diye konuştu.