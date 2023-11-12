Gazze Şifa Hastanesi Direktörü Salmiya açıkladı: 'Durum tamamen kontrolden çıktı, yüzlerce ceset çürüyor'

Gazze Şeridi'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin Direktörü Muhammet Abu Salmiya, hastanedeki yakıtın tükendiğini belirterek, "Durum tamamen kontrolden çıktı" dedi.

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Gazze Şifa Hastanesi Direktörü Salmiya açıkladı: 'Durum tamamen kontrolden çıktı, yüzlerce ceset çürüyor'

Gazze Şeridi'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin Direktörü Muhammet Abu Salmiya, hastanedeki yakıtın tükendiğini belirterek, "Durum tamamen kontrolden çıktı" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 36'ncı gününde devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yoğun bombardıman altında olan bölgede hastanelerdeki yakıtın tükenmesi insani krizi büyütüyor. Gazze Şeridi'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin Direktörü Muhammet Abu Salmiya yaptığı açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ve çevresine düzenlediği saldırılara değinerek, "Dünden bu yana burada kalan yerinden edilmiş Filistinli sayısı azaldı. Hastane saldırıya uğradığından birçok kişi ayrıldı ve bazıları yakındaki okula sığındı" dedi.

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Onlarca kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirten Salmiya, "Burada yaklaşık 5 bin ila 7 bin yerinden edilmiş Filistinli kaldı" ifadelerini kullandı.

Hastanede yakıtın tükenmesi nedeniyle dondurucuların çalışmadığını belirten Salmiya, "Bu bir trajedi. Cesetleri, çalışmadıkları için dondurucuya koyamıyoruz. Bu yüzden hastanenin yakınına bir çukur kazmaya karar verdik" şeklinde konuştu.

Durumun son derece insanlık dışı olduğunu vurgulayan Salmiya, "Durum tamamen kontrolden çıktı. Yüzlerce ceset çürüyor" dedi.

Hastanede tedavi gören yüzlerce yaralının çalışır durumda olan bir hastaneye nakledilmesi gerektiğini söyleyen Salmiya, "Bu yaralıların taşınması konusunda çalışmamız gerekiyor. Yaralıları, yeni doğan bebekleri ve yoğun bakım hastalarını güvenli bir şekilde taşımaya hazırız" açıklamasını yaptı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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