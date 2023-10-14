Gazze'de siviller için verilen süre doldu! İsrail katliama mı hazırlanıyor, şimdi ne olacak?

İsrail'in tahliyeler için verdiği sürenin 16.00'da dolmasıyla dünya basını gözleri Gazze'ye çevirdi.

YAYINLAMA
Google News
Gazze'de siviller için verilen süre doldu! İsrail katliama mı hazırlanıyor, şimdi ne olacak?

Hamas-İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, gözler İsrail'in kara harekatına çevrildi.

SÜRE DOLDU

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin saat 10.00 ile 16.00 arasında belirlenen güzergahta güvenli geçişe izni verildiğini açıklamasının ardından kara harekatı için Gazze sınırında sevkiyatı arttırdı. İ

srail'in tahliyeler için verdiği sürenin 16.00'da dolmasıyla da Gazze'den dumanlar yükseldi. Sürenin dolmasıyla İsrail güçleri, Sderot'tan top atışlarını yoğunlaştırdı. İsrail'in atışlarını arttırmasıyla bölgeden şiddetli duman yükseliyor.

SINIRA YIĞINAK YAPTI

Gazze sınırına arttıran İsrail, Gazze'nin kuzey noktasında bulunan İsrail'in Sderot kentinde sınıra yığınak yaptı. İsrail, yüzlerce tankı Sderot kentinde konuşlandırdı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gazzeli vatandaştan dünyaya yardım çığlığı: Yavaş yavaş ölüyoruz!
Gazzeli vatandaştan dünyaya yardım çığlığı: Yavaş yavaş ölüyoruz!
Ali Erbaş: İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü
Ali Erbaş: İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü
Köpeklerin meskeni halinde geldi! Başıboş köpekler Süleyman Seba’nın mezarını tahrip etti
Köpeklerin meskeni halinde geldi! Başıboş köpekler Süleyman Seba’nın mezarını tahrip etti
Filistin için eller semaya kalktı! Hakkari'de vatandaşlar sabah namazında dua ettiler
Filistin için eller semaya kalktı! Hakkari'de vatandaşlar sabah namazında dua ettiler
Son Haberler
Arda Güler'in aksilikler bir türlü peşini bırakmıyor! Sakatlıklarla mücadele ederken şimdide başka bir kriz patlak verdi!
Arda Güler'in aksilikler bir türlü peşini bırakmıyor! Sakatlıklarla mücadele ederken şimdide başka bir kriz patlak verdi!
Gazze'de siviller için verilen süre doldu! İsrail katliama mı hazırlanıyor, şimdi ne olacak?
Gazze'de siviller için verilen süre doldu! İsrail katliama mı hazırlanıyor, şimdi ne olacak?
Bekar kadına sarılan Cristiano Ronaldo kırbaç cezasıyla gündemde! Tek şartla affedilecek!
Bekar kadına sarılan Cristiano Ronaldo kırbaç cezasıyla gündemde! Tek şartla affedilecek!
İstanbullular dikkat! Pazar günü o yollar trafiğe kapatılıyor!
İstanbullular dikkat! Pazar günü o yollar trafiğe kapatılıyor!
Minikler üşümeyecek! İhtiyaç sahibi bin çocuğa mont ve bot yardımı yapıldı
Minikler üşümeyecek! İhtiyaç sahibi bin çocuğa mont ve bot yardımı yapıldı
Vali Çiçek: Kayseri'de "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" konulu panelde konuştu
Vali Çiçek: Kayseri'de "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" konulu panelde konuştu
Çok Okunanlar
A101 bu hafta 14 Ekim Haftanın yıldızları kataloğunu yayınladı, Yüzde 50'ye varan dev indirim kataloğunda yer alan o ürünler
A101 bu hafta 14 Ekim Haftanın yıldızları kataloğunu yayınladı, Yüzde 50'ye varan dev indirim kataloğunda yer alan o ürünler
Yeni evleneceklere büyük müjde! O kanun teklifi meclise geliyor, kimler faydalanabilecek, yaş aralığı kaç olacak?
Yeni evleneceklere büyük müjde! O kanun teklifi meclise geliyor, kimler faydalanabilecek, yaş aralığı kaç olacak?
İsrail Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor, İnsanlığın öldü dendiği korkunç görüntüler
İsrail Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor, İnsanlığın öldü dendiği korkunç görüntüler
Esenyurt'ta bir genç kızı taciz eden yabancı uyrukluyu 1 kişiyi polis son anda linç edilmekten kurtardı
Esenyurt'ta bir genç kızı taciz eden yabancı uyrukluyu 1 kişiyi polis son anda linç edilmekten kurtardı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsrail-Gazze krizi konu alan dezenformasyon kampanyaları hakkında, açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsrail-Gazze krizi konu alan dezenformasyon kampanyaları hakkında, açıklama
İsrafın korkutucu boyutu! Türkiye’de sadece çöpe atılan ekmeklerle her yıl 500 okul yaptırılabilir
İsrafın korkutucu boyutu! Türkiye’de sadece çöpe atılan ekmeklerle her yıl 500 okul yaptırılabilir
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli memurlarının beklediği haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli memurlarının beklediği haberi verdi
El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları ele geçirdi
El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları ele geçirdi
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde