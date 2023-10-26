Gazze'de son durum: can kaybı 7 bin 28’e yükseldi

İsrail'in 20 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 481 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 2 bin 913'ü çocuk olmak üzere 7 bin 28'e yükseldiğini açıkladı.

El Kudra ayrıca, 940'ı çocuk olmak üzere bin 650 kişinin enkaz altında olduğunu aktardı. İsrail'in sağlık sistemini hedef alması sonucu 101 sağlık personelinin yaşamını yitirdiğini belirten El Kudra, "İsrail, yakıt ve acil tıbbi ihtiyacın girişini engelleyerek sağlık sistemini kasıtlı olarak tamamen çökertmiş durumda" ifadelerini kullandı.

El Kudra, "Salgın hastalıkların ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açan sağlıksız koşullarda yerinden edilmiş on binlerce insanı barındıran hastanelerin barınma merkezlerine dönüşmesiyle bir sağlık felaketi yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyoruz. Binlerce hasta ve yaralının tedavi edilmesi için sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi konusunda tüm tarafları acil ve etkili önlemler almaya çağırıyoruz" dedi.

El Kudra ayrıca, Mısır'a bir kez daha çağrıda bulunarak Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını, Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım, yakıt ve sağlık ekipleri getirilmesini, yaralı ile hastaların Gazze dışında tedavi görmesini istedi.