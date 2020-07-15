Gebze'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Korkunç kaza saat 00.30 sıralarında, ilçeye bağlı Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü olay yerinden firar eden 06 PKY 54 plakalı TIR ile Özkan Çetin idaresindeki 41 VR 521 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü Özkan Çetin ile Tufan Aydın hayatını kaybetti. Olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri, sinir krizi geçirenlere müdahale ederken kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi de ağır yaralandı.

CENAZELER OTOMOBİLDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI

Cenazeler hurda yığınına dönen otomobilden güçlükle çıkartıldı. Cumhuriyet savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.