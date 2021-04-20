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Gebze'de trafik kazası! Otomobil, servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu otomobil şoförü yaralandı.

Gebze'de trafik kazası! Otomobil, servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Bir otomobilin servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada otomobil şoförü yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2254 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Necdet A. idaresindeki 34 AFA 344 plakalı Renault marka otomobil, hemen önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 2963 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Necdet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Gebze'de trafik kazası! Otomobil, servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

Gebze'de trafik kazası! Otomobil, servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

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