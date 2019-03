Gebzespor 1 - 1 Körfez Spor Kulübü / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Gebzespor, Körfez Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gebzespor ve Körfez Spor Kulübü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24. hafta maçında Gebzespor sahasında Körfez Spor Kulübü ile 02.03.2019 14:30'da karşılaştı. Gebze Alaettin Kurt Stadı - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Gebzespor - Körfez Spor Kulübü maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gebze Alaettin Kurt Stadı - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Gebze Alaettin Kurt Stadı - Kocaeli



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.03.2019 14:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Sefa Can Meral(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Reşat Onur Coşkunses(dördüncü Hakem)

Gebzespor

Gebzespor İlk 11

90. Kemal Canlı, 5. İslam Altunkan, 11. Saruhan Yazgun, 19. Mustafa Kara, 21. Abdulsamet Kırım, 25. Sırat Yeşilördek, 36. Ferhat Çoban, 41. Yusuf Çolakoğlu, 57. Oktay Demircan, 80. Serhat Yeşilördek, 99. Şefik Can Erel



Yedekler

1. Alptekin Teytey, 6. Serhat Gezginci, 7. Kemal Ünal, 22. Oğuz Başaran, 35. Tugay Keleş, 60. Erkam Güleç, 98. Nurullah Serbest



Teknik Sorumlu

Alaettin Çiçek



Goller

İslam Altunkan,38.dk (H)



Kartlar

Sarı Kart Mustafa Kara 72.dk, Sarı Kart Ferhat Çoban 89.dk, Sarı Kart Şefik Can Erel 41.dk



Oyundan Çıkanlar

Oktay Demircan 76.dk, Şefik Can Erel 83.dk, Serhat Yeşilördek 71.dk



Oyuna Girenler

Kemal Ünal 76.dk, Oğuz Başaran 83.dk, Tugay Keleş 71.dk

Körfez Spor Kulübü

Körfez Spor Kulübü İlk 11

25. Muhammed Demir, 6. Faruk Erdoğan, 7. Berat Aydın, 11. Umut Kerem Ayar, 35. Senih Sergen Şenses, 39. Ahmet Eren Bir, 66. Yahya Kemal Baki, 70. Osman Kerem Akyol, 80. Enes Çidemli, 88. Yasin Yeşilkır, 99. Yusuf Can Buran



Yedekler

1. Enes Kılıç, 9. Berat Demir, 10. Taha Köksal, 13. Emirhan Arıcı, 14. Yusuf Köksal, 20. Tayyip Seymen, 28. Yunus Özkan



Teknik Sorumlu

Soner Alp



Goller

Enes Çidemli,6.dk (F)



Kartlar

Sarı Kart Enes Çidemli 41.dk, Sarı Kart Tayyip Seymen 90.dk, Sarı Kart Muhammed Demir 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Faruk Erdoğan 64.dk, Yasin Yeşilkır 76.dk, Ahmet Eren Bir 46.dk



Oyuna Girenler

Emirhan Arıcı 64.dk, Berat Demir 76.dk, Tayyip Seymen 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Hekimoğlu Trabzon 22 14 7 1 31 12 49 19 2 Nevşehir Belediyespor 23 14 5 4 41 19 47 22 3 Nazilli Belediyespor 22 10 11 1 35 20 41 15 4 Ergene Velimeşe 23 10 9 4 33 20 39 13 5 Tire 1922 22 9 10 3 28 20 37 8 6 Şile Yıldızspor 22 10 4 8 37 29 34 8 7 Yomraspor 23 8 8 7 29 27 32 2 8 Karaköprü Belediyespor 23 9 5 9 35 34 32 1 9 Batman Petrolspor 23 7 7 9 26 30 28 -4 10 Artvin Hopaspor 22 6 9 7 19 18 27 1 11 Kozan Belediyespor 22 6 9 7 18 19 27 -1 12 Erbaaspor 22 5 10 7 23 22 25 1 13 Gebzespor 23 4 11 8 23 30 23 -7 14 Erzin Belediyespor 23 3 12 8 23 30 21 -7 15 Silivrispor 23 5 6 12 16 24 21 -8 16 Büyükçekmece Tepecikspor 23 5 5 13 20 37 20 -17 17 Körfez Spor Kulübü 23 1 4 18 11 57 7 -46

