Gebzespor 1 - 1 Körfez Spor Kulübü / Maç Özeti
TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Gebzespor, Körfez Spor Kulübü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Gebzespor, Körfez Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gebzespor ve Körfez Spor Kulübü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24. hafta maçında Gebzespor sahasında Körfez Spor Kulübü ile 02.03.2019 14:30'da karşılaştı. Gebze Alaettin Kurt Stadı - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Gebzespor - Körfez Spor Kulübü maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gebze Alaettin Kurt Stadı - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Gebze Alaettin Kurt Stadı - Kocaeli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.03.2019 14:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Sefa Can Meral(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Reşat Onur Coşkunses(dördüncü Hakem)
Gebzespor İlk 11
90. Kemal Canlı, 5. İslam Altunkan, 11. Saruhan Yazgun, 19. Mustafa Kara, 21. Abdulsamet Kırım, 25. Sırat Yeşilördek, 36. Ferhat Çoban, 41. Yusuf Çolakoğlu, 57. Oktay Demircan, 80. Serhat Yeşilördek, 99. Şefik Can Erel
Yedekler
1. Alptekin Teytey, 6. Serhat Gezginci, 7. Kemal Ünal, 22. Oğuz Başaran, 35. Tugay Keleş, 60. Erkam Güleç, 98. Nurullah Serbest
Teknik Sorumlu
Alaettin Çiçek
Goller
İslam Altunkan,38.dk (H)
Kartlar
Sarı Kart Mustafa Kara 72.dk, Sarı Kart Ferhat Çoban 89.dk, Sarı Kart Şefik Can Erel 41.dk
Oyundan Çıkanlar
Oktay Demircan 76.dk, Şefik Can Erel 83.dk, Serhat Yeşilördek 71.dk
Oyuna Girenler
Kemal Ünal 76.dk, Oğuz Başaran 83.dk, Tugay Keleş 71.dk
Körfez Spor Kulübü İlk 11
25. Muhammed Demir, 6. Faruk Erdoğan, 7. Berat Aydın, 11. Umut Kerem Ayar, 35. Senih Sergen Şenses, 39. Ahmet Eren Bir, 66. Yahya Kemal Baki, 70. Osman Kerem Akyol, 80. Enes Çidemli, 88. Yasin Yeşilkır, 99. Yusuf Can Buran
Yedekler
1. Enes Kılıç, 9. Berat Demir, 10. Taha Köksal, 13. Emirhan Arıcı, 14. Yusuf Köksal, 20. Tayyip Seymen, 28. Yunus Özkan
Teknik Sorumlu
Soner Alp
Goller
Enes Çidemli,6.dk (F)
Kartlar
Sarı Kart Enes Çidemli 41.dk, Sarı Kart Tayyip Seymen 90.dk, Sarı Kart Muhammed Demir 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Faruk Erdoğan 64.dk, Yasin Yeşilkır 76.dk, Ahmet Eren Bir 46.dk
Oyuna Girenler
Emirhan Arıcı 64.dk, Berat Demir 76.dk, Tayyip Seymen 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Hekimoğlu Trabzon
|22
|14
|7
|1
|31
|12
|49
|19
|2
|Nevşehir Belediyespor
|23
|14
|5
|4
|41
|19
|47
|22
|3
|Nazilli Belediyespor
|22
|10
|11
|1
|35
|20
|41
|15
|4
|Ergene Velimeşe
|23
|10
|9
|4
|33
|20
|39
|13
|5
|Tire 1922
|22
|9
|10
|3
|28
|20
|37
|8
|6
|Şile Yıldızspor
|22
|10
|4
|8
|37
|29
|34
|8
|7
|Yomraspor
|23
|8
|8
|7
|29
|27
|32
|2
|8
|Karaköprü Belediyespor
|23
|9
|5
|9
|35
|34
|32
|1
|9
|Batman Petrolspor
|23
|7
|7
|9
|26
|30
|28
|-4
|10
|Artvin Hopaspor
|22
|6
|9
|7
|19
|18
|27
|1
|11
|Kozan Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|18
|19
|27
|-1
|12
|Erbaaspor
|22
|5
|10
|7
|23
|22
|25
|1
|13
|Gebzespor
|23
|4
|11
|8
|23
|30
|23
|-7
|14
|Erzin Belediyespor
|23
|3
|12
|8
|23
|30
|21
|-7
|15
|Silivrispor
|23
|5
|6
|12
|16
|24
|21
|-8
|16
|Büyükçekmece Tepecikspor
|23
|5
|5
|13
|20
|37
|20
|-17
|17
|Körfez Spor Kulübü
|23
|1
|4
|18
|11
|57
|7
|-46
Fikstür
|01.03.2019
|Karaköprü Belediyespor
|1-0
|Artvin Hopaspor
|02.03.2019
|Düzyurtspor
|Batman Petrolspor
|02.03.2019
|Erbaaspor
|4-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|02.03.2019
|Ergene Velimeşe
|2-0
|Erzin Belediyespor
|02.03.2019
|Gebzespor
|1-1
|Körfez Spor Kluübü
|02.03.2019
|Nevşehirspor GK
|Kozan Belediyespor
|02.03.2019
|Silivrispor
|0-0
|Nazilli Belediyespor
|02.03.2019
|Şile Yıldızspor
|3-2
|Yomraspor
|02.03.2019
|Nevşehir Belediyespor
|3-0
|Kozan Belediyespor
|03.03.2019
|Hekimoğlu Trabzon
|1-0
|Batman Petrolspor
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