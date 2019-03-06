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Gebzespor 1 - 1 Körfez Spor Kulübü / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Gebzespor, Körfez Spor Kulübü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Gebzespor 1 - 1 Körfez Spor Kulübü / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Gebzespor, Körfez Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gebzespor ve Körfez Spor Kulübü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24. hafta maçında Gebzespor sahasında Körfez Spor Kulübü ile 02.03.2019 14:30'da karşılaştı. Gebze Alaettin Kurt Stadı - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Gebzespor - Körfez Spor Kulübü maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gebze Alaettin Kurt Stadı - Kocaeli stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Gebze Alaettin Kurt Stadı - Kocaeli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.03.2019 14:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Sefa Can Meral(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Reşat Onur Coşkunses(dördüncü Hakem)

GEBZESPORGebzespor

Gebzespor İlk 11
90. Kemal Canlı, 5. İslam Altunkan, 11. Saruhan Yazgun, 19. Mustafa Kara, 21. Abdulsamet Kırım, 25. Sırat Yeşilördek, 36. Ferhat Çoban, 41. Yusuf Çolakoğlu, 57. Oktay Demircan, 80. Serhat Yeşilördek, 99. Şefik Can Erel

Yedekler
1. Alptekin Teytey, 6. Serhat Gezginci, 7. Kemal Ünal, 22. Oğuz Başaran, 35. Tugay Keleş, 60. Erkam Güleç, 98. Nurullah Serbest

Teknik Sorumlu
Alaettin Çiçek

Goller
İslam Altunkan,38.dk (H)

Kartlar
Sarı Kart Mustafa Kara 72.dk, Sarı Kart Ferhat Çoban 89.dk, Sarı Kart Şefik Can Erel 41.dk

Oyundan Çıkanlar
Oktay Demircan 76.dk, Şefik Can Erel 83.dk, Serhat Yeşilördek 71.dk

Oyuna Girenler
Kemal Ünal 76.dk, Oğuz Başaran 83.dk, Tugay Keleş 71.dk

KÖRFEZ SPOR KULÜBÜKörfez Spor Kulübü

Körfez Spor Kulübü İlk 11
25. Muhammed Demir, 6. Faruk Erdoğan, 7. Berat Aydın, 11. Umut Kerem Ayar, 35. Senih Sergen Şenses, 39. Ahmet Eren Bir, 66. Yahya Kemal Baki, 70. Osman Kerem Akyol, 80. Enes Çidemli, 88. Yasin Yeşilkır, 99. Yusuf Can Buran

Yedekler
1. Enes Kılıç, 9. Berat Demir, 10. Taha Köksal, 13. Emirhan Arıcı, 14. Yusuf Köksal, 20. Tayyip Seymen, 28. Yunus Özkan

Teknik Sorumlu
Soner Alp

Goller
Enes Çidemli,6.dk (F)

Kartlar
Sarı Kart Enes Çidemli 41.dk, Sarı Kart Tayyip Seymen 90.dk, Sarı Kart Muhammed Demir 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Faruk Erdoğan 64.dk, Yasin Yeşilkır 76.dk, Ahmet Eren Bir 46.dk

Oyuna Girenler
Emirhan Arıcı 64.dk, Berat Demir 76.dk, Tayyip Seymen 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Hekimoğlu Trabzon22147131124919
2Nevşehir Belediyespor23145441194722
3Nazilli Belediyespor221011135204115
4Ergene Velimeşe23109433203913
5Tire 19222291032820378
6Şile Yıldızspor2210483729348
7Yomraspor238872927322
8Karaköprü Belediyespor239593534321
9Batman Petrolspor23779263028-4
10Artvin Hopaspor226971918271
11Kozan Belediyespor22697181927-1
12Erbaaspor2251072322251
13Gebzespor234118233023-7
14Erzin Belediyespor233128233021-7
15Silivrispor235612162421-8
16Büyükçekmece Tepecikspor235513203720-17
17Körfez Spor Kulübü23141811577-46

Fikstür

01.03.2019Karaköprü Belediyespor1-0Artvin Hopaspor
02.03.2019Düzyurtspor Batman Petrolspor
02.03.2019Erbaaspor4-0Büyükçekmece Tepecikspor
02.03.2019Ergene Velimeşe2-0Erzin Belediyespor
02.03.2019Gebzespor1-1Körfez Spor Kluübü
02.03.2019Nevşehirspor GK Kozan Belediyespor
02.03.2019Silivrispor0-0Nazilli Belediyespor
02.03.2019Şile Yıldızspor3-2Yomraspor
02.03.2019Nevşehir Belediyespor3-0Kozan Belediyespor
03.03.2019Hekimoğlu Trabzon1-0Batman Petrolspor

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