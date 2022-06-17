Geceleri rahat uyumak, stresten ve kaygıdan arınmak isteyenlere... Papatya çayı her gün 1 fincan tüketilmeli! Çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği bilinen, geleneksel bir tedavi yöntemi olduğu bilinen, uzun yıllardır hastalıklar için tedavi yöntemi olarak kullanılan papatya çayının, stresi ve kaygıyı azaltmak, kanser gibi hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Güçlü etkileri olan bu çay, sağlığı da olumlu yönde etkiliyor.

1 10 Kadınlarda her ay düzenli olarak görülen, sancılara ve kramplara neden olan regl döneminde papatya çayı tüketmek, ağrıları ve krampları hafifletmede etkili ve doğal bir yöntemdir.