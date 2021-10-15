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  3. "Geçim şartları nedeniyle otizmli kızımı yetiştirme yurduna vermek istiyorum" Bir babanın feryadı herkesi yıktı geçti!

"Geçim şartları nedeniyle otizmli kızımı yetiştirme yurduna vermek istiyorum" Bir babanın feryadı herkesi yıktı geçti!

Sosyal medya platformu olan Twitter'da, Burhanecrin isimli bir kullanıcının paylaşımı yürekleri dağladı. Kızının otizmli olduğunu söyleyen baba, kira ve maddi geçimsizlik nedeniyle, Sosyal Hizmetler Merkezi'ne yazdığı dilekçeyi paylaştı. Kızını yetiştirme yurduna vermek isteyen baba "Bana bunu yaptıran insanlar ve kader utansın" başlığıyla kullanıcıların yüreğini sızlattı.

"Geçim şartları nedeniyle otizmli kızımı yetiştirme yurduna vermek istiyorum" Bir babanın feryadı herkesi yıktı geçti!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri haline gelen Twitter'da kullanıcılar iyi ve kötü haberlerini, dileklerini, umutlarını ve düşüncelerini paylaşmaya devam ediyor. Sık sık yardıma ihtiyacı olan insanlara adeta kapı olan Twitter'da bu defa öyle bir paylaşım yapıldı ki, okuyanların adeta yüreği parçalandı. Bir baba, umutsuzluğunu ve çaresizliğini takipçileriyle paylaştı.

Geçim şartları nedeniyle otizmli kızımı yetiştirme yurduna vermek istiyorum Bir babanın feryadı herkesi yıktı geçti!

"BANA BUNU YAPTIRAN KADER UTANSIN"

"Bana bunu yaptıran kader utansın" başlığı altında el yazılı bir dilekçe paylaşan babanın çaresizliği boğazları düğümledi. Kızının otizmli olduğunu ve 6 yıl önce de eşini kaybettiğini yazan adam, kira fiyatlarının yükselmesi ve maddi durumunun yetersizliği sebebiyle artık kızı Ecrin'e yetemediğini, bu sebeple kızını yetiştirme yurduna vermek istediğini Sosyal Hizmetler Merkezi'ne bildirdi. Dilekçesini Twitter'da paylaşan çaresiz adamı, çok sayıda Twitter kullanıcısı teselli etmeye devam ediyor. 

Geçim şartları nedeniyle otizmli kızımı yetiştirme yurduna vermek istiyorum Bir babanın feryadı herkesi yıktı geçti!

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