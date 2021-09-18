Geçtiğimiz aylarda evlenmişlerdi! Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğindeki sorun sosyal medyaya yansıdı! Boşanıyorlar mı?

Geçtiğimiz haziran ayında evlendiklerini sosyal medya hesabından duyuran Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliklerinde yaşadığı kriz sosyal medyaya yansıdı. Instagram'da birbirlerini takipten çıkaran ikili "Boşanıyorlar mı?" sorularını gündeme getirdi.

Bodrum'da hayatlarını birleştiren çiftten Erken, Mahmutyazıcıoğlu ile olan bütün fotoğraflarını kaldırdı. Eşinin ise Erken'le olan tek karesi hala sayfasında duruyor.

Erken evlenir evlenmez profiline eklediği eşinin isminin baş harfini ve soy ismini de kaldırması ayrılık iddialarını oldukça güçlendirdi.

Henüz ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.

Avukat sevgilisi ile evlendiklerini sosyal medya hesabından duyuran Ece Erken, "Herkese selam biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." notunu düşmüştü.

2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014–2015 yılları arasında ise Serkan Uçar'la evli kalan Ece Erken'in, Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor.