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  3. Geçtiğimiz aylarda evlenmişlerdi! Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğindeki sorun sosyal medyaya yansıdı! Boşanıyorlar mı?

Geçtiğimiz aylarda evlenmişlerdi! Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğindeki sorun sosyal medyaya yansıdı! Boşanıyorlar mı?

Ani bir kararla haziran ayında dünyaevine giren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptıkları hamle takipçilerini şaşırttı. Eşini takipten çıkaran Erken, nikah fotoğraflarını ve profilindeki "mYazıcıoğlu" yazısını kaldırdı.

Geçtiğimiz aylarda evlenmişlerdi! Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğindeki sorun sosyal medyaya yansıdı! Boşanıyorlar mı?

Geçtiğimiz haziran ayında evlendiklerini sosyal medya hesabından duyuran Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliklerinde yaşadığı kriz sosyal medyaya yansıdı. Instagram'da birbirlerini takipten çıkaran ikili "Boşanıyorlar mı?" sorularını gündeme getirdi.

Bodrum'da hayatlarını birleştiren çiftten Erken, Mahmutyazıcıoğlu ile olan bütün fotoğraflarını kaldırdı. Eşinin ise Erken'le olan  tek karesi hala sayfasında duruyor. 

Geçtiğimiz aylarda evlenmişlerdi! Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğindeki sorun sosyal medyaya yansıdı! Boşanıyorlar mı?

Erken evlenir evlenmez profiline eklediği eşinin isminin baş harfini ve soy ismini de kaldırması ayrılık iddialarını oldukça güçlendirdi.

Geçtiğimiz aylarda evlenmişlerdi! Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğindeki sorun sosyal medyaya yansıdı! Boşanıyorlar mı?

Henüz ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz aylarda evlenmişlerdi! Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğindeki sorun sosyal medyaya yansıdı! Boşanıyorlar mı?

Avukat sevgilisi ile evlendiklerini sosyal medya hesabından duyuran Ece Erken, "Herkese selam biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." notunu düşmüştü.

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2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014–2015 yılları arasında ise Serkan Uçar'la evli kalan  Ece Erken'in, Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor.

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