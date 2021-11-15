Geçtiğimiz hafta annesini kaybetmişti, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir yaşamını yitirdi
MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydemir, geçtiğimiz hafta annesini kaybetmişti.
MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir (59) bu sabah evinde kalp krizi geçirdi.
Hastaneye kaldırılan Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
9 KASIMDA ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ
12 yıldır MHP ilçe başkanlığı görevinde bulunan Aydemir, geçtiğimiz hafta 9 Kasım'da annesi Naime Aydemir'i kaybetmişti. Aydemir'in cenazesi bugün Aliağa Merkez Cami'nde öğlen namazı sonrası defnedilecek.