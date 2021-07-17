Gedson'da işlem tamam | Kurzawa ile görüşmeler sürüyor

Yeni sezon öncesi ilk transferlerini Türk oyuncularla tamamlayarak yerli oyuncu ağını artıran Galatasaray'da yabancı oyuncu transferindeki çalışmalar da hızlandırıldı. Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Alpaslan Öztürk'ü alıp iç transferde de Arda Turan, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da başkan Burak Elmas da transferle ilgili detayları paylaştı.

SONA YAKLAŞILDI

Benfica'daki başkan değişikliği nedeniyle Gedson transferinin geciktiğini belirten Elmas, "Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica'da adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu da gelmek istiyor" yorumunu yaptı.

KURZAWA İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Birçok oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiklerini belirten Başkan Elmas, "Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. Paris Saint-Germain ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

