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Gedson'da işlem tamam | Kurzawa ile görüşmeler sürüyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Gedson ve Kurzawa transferleri hakkında açıklamalarda bulundu. Gedson transferinin gecikme nedeninin Benfica'da yaşanan başkanlık değişiminden kaynaklandığını belirten Elmas- Layvin Kurzawa için de temasları sıklaştırdığını ifade etti.

Gedson'da işlem tamam | Kurzawa ile görüşmeler sürüyor

Yeni sezon öncesi ilk transferlerini Türk oyuncularla tamamlayarak yerli oyuncu ağını artıran Galatasaray'da yabancı oyuncu transferindeki çalışmalar da hızlandırıldı. Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Alpaslan Öztürk'ü alıp iç transferde de Arda Turan, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da başkan Burak Elmas da transferle ilgili detayları paylaştı.

SONA YAKLAŞILDI

Benfica'daki başkan değişikliği nedeniyle Gedson transferinin geciktiğini belirten Elmas, "Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica'da adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu da gelmek istiyor" yorumunu yaptı.

Gedson'da işlem tamam | Kurzawa ile görüşmeler sürüyor

KURZAWA İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Birçok oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiklerini belirten Başkan Elmas, "Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. Paris Saint-Germain ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.
 

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